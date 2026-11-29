स्टालिन ने सोनिया गांधी को कराया घंटों इंतजार? डिलिमिटेशन पर मीटिंग से पहले क्या हुआ
स्टालिन से मुलाकात के लिए सोनिया के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वहीं, केंद्र सरकार के शीर्ष सूत्रों ने सोनिया गांधी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उनके सियासी वर्चस्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
डिलिमिटेशन बिल पर स्टालिन को मनाने में इंडिया गठबंधन नाकाम रहा है। डीएमके चीफ को मनाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में कई नेता वहां पर पहुंचे थे। हालांकि इन लोगों की बैठक स्टालिन के साथ जरूर हुई, लेकिन यह सब इतना आसाना नहीं रहा। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि स्टालिन से मुलाकात के लिए सोनिया के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वहीं, केंद्र सरकार के शीर्ष सूत्रों ने सोनिया गांधी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उनके सियासी वर्चस्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि द्रमुक के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में आठ सदस्य हैं।
नाकाम रही मनाने की कोशिश
सवाल यह उठाया गया है कि अगर सोनिया गांधी, स्टालिन को डिलिमिटेशन के खिलाफ वोट करने के लिए नहीं मना पाईं तो उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा और महत्त्व क्या मायने रखता है। न्यूज 18 के मुताबिक सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पहुंचे विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को स्टालिन से मिलने से पहले घंटों इंतजार करना पड़ा। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चेन्नई में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) प्रमुख एम के स्टालिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें केंद्र के परिसीमन विधेयक का समर्थन नहीं करने के लिए मनाने का प्रयास किया गया।
एक घंटे से अधिक चली बैठक
पार्टी सूत्रों ने बताया कि एक घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने द्रमुक प्रमुख को परिसीमन के कदम का समर्थन नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य नेताओं ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एवं द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) महासचिव एम ए बेबी भी शामिल थे। इस दौरान उनसे प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के विरोध का समर्थन करने का आग्रह किया। हालांकि, द्रमुक सूत्रों ने संकेत दिया कि विधेयक का समर्थन नहीं करने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।
क्या बोले एमके स्टालिन
हालांकि बैठक के बाद द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र के परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनके लिए तमिलनाडु सर्वोपरि है। स्टालिन ने कहा कि हमारा रुख है कि अगर परिसीमन विधेयक गिर जाता है, तो तमिलनाडु के पास न्यूनतम संरक्षण भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। द्रमुक अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने कोई दूसरा विकल्प नहीं सुझाया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमिलनाडु सबसे पहले है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।