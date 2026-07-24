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ना माफ किया जाएगा, ना भुलाया जाएगा… छात्रों के समर्थन में सोनिया गांधी, मोदी सरकार पर भड़कीं

By Jagriti Kumari
भाषा, नई दिल्ली
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जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों को दुश्मन मान रही है और उनके साथ क्रूरता से पेश आई है।

Sonia Gandhi raps Modi Government
छात्रों के समर्थन में मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के 'पतन' के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों के साथ मोदी सरकार दुश्मन की तरह पेश आ रही है और उनकी आवाज दबाने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल कर रही है।

सोनिया गांधी ने शुक्रवार को द हिंदू के लिए लिखे लेख में यह बातें कही हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगें सीधी और स्पष्ट हैं कि भारत सरकार की जवाबदेही तय हो और शिक्षा में सुधार किया जाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ''मोदी सरकार ने उनकी बहादुरी का जवाब कायरता और निर्मम क्रूरता से दिया है, उनके साथ भविष्य के कर्णधारों की तरह नहीं, बल्कि देश के शत्रुओं की तरह व्यवहार किया है।''

सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरा- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने 20 जुलाई की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक शर्मनाक दिन था। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बिना किसी उकसावे के हिंसा का सहारा लिया। सोनिया गांधी ने लिखा, ''इसने हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है।" उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बातचीत के बजाय हिंसा का इस्तेमाल करती रही है और किसानों से लेकर कार्यकर्ताओं तक, असहमति को दबाने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है।

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सोनिया गांधी ने लिखा, ''हमारे भविष्य के डॉक्टरों और इंजीनियरों, शिक्षकों और लोक सेवकों और राष्ट्र निर्माताओं तक पहुंचने और उन्हें समझने के बजाय, सरकार ने उनके खिलाफ राज्य की दमनकारी शक्ति का इस्तेमाल किया।'' उन्होंने कहा कि इसे ''न तो माफ किया जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है।''

टूलकिट का इस्तेमाल किया…

कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने हर असहमति को राष्ट्र-विरोधी बताने वाले पुराने टूलकिट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा, ''मोदी सरकार ने छात्रों के आंदोलन को कलंकित करने के लिए अपने पुराने टूलकिट को फिर से इस्तेमाल किया है… जबकि सरकार को अपनी उन नीतियों पर आत्ममंथन करना चाहिए था जिन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है।''

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कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े 3 मुद्दों पर जोर दिया। सोनिया गांधी ने दावा किया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा पर कुल बजट में खर्च का अनुपात 50 प्रतिशत और 33 प्रतिशत कम हुआ है। उन्होंने सवाल किया, ''क्या कोई इस तरह के बेतुके तरीके से पीछे हटने में कोई तुक देख सकता है?'' उन्होंने कहा कि 12 सालों में करीब एक लाख सरकारी स्कूल बंद किए जाने और 43,000 निजी स्कूल खोले गए। सोनिया गांधी ने कहा कि इन निजी स्कूलों में से ज्यादतर स्कूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उससे जुड़े संगठनों के हैं।

पेपर लीक पर क्या बोलीं?

सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के पुराने दावों को दोहराते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में देशभर में 152 प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि पक्षपातपूर्ण निष्ठा के आधार पर अयोग्य कुलपतियों की नियुक्ति और राजनीतिक रूप से जुड़े अयोग्य शिक्षकों की भर्ती ने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में भी संकट के हालात हैं।

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सोनिया गांधी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और सस्ती सार्वजनिक शिक्षा की कमी के कारण भारतीय परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा पर अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। उन्होंने लिखा, ''निजी शिक्षा हासिल करने की लागत ऐसे लाखों प्रतिभाशाली छात्रों का मनोबल गिराती है, जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन उनमें अपार क्षमता होती है।'' सोनिया गांधी ने कहा कि इन खर्चों से छात्रों पर परिवारों की उम्मीदों का कुचल देने वाला बोझ पड़ता है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस

सोनिया गांधी ने कहा कि छात्र आंदोलन आज के निराशाजनक शिक्षा व्यवस्था और मोदी सरकार के अहंकार के कारण शुरू हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा, ''भारत के छात्रों ने मोदी सरकार के झांसे को चुनौती दी है। उनके साथ खड़ा होना और उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य है।'' बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वे छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा है और कहा है कि इसके बिना संसद में चर्चा नहीं हो सकती।

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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