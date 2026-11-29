2004 में सोनिया गांधी ने बीजेपी को हराने के लिए अपने पुराने विरोधों को पीछे छोड़कर डीएमके के एम करुणानिधि से हाथ मिलाया था और यूपीए गठबंधन को मजबूत बनाया। लेकिन 2026 में जब राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़कर विजय की टीवीके के साथ गठबंधन किया, तो कांग्रेस को अब संसद में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सोनिया गांधी की सियासी जिंदगी एक पूरा चक्कर लगा चुकी है। 2004 में जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार को हर हाल में हराने का फैसला किया, तो उन्हें एक लंबा और मुश्किल राजनीतिक सफर तय करना पड़ा था। इसके लिए उन्हें उन पार्टियों और नेताओं से मिलना था, जिन्हें वह मुश्किल से जानती थीं। कुछ नेताओं से उनकी पुरानी राजनीतिक और निजी दूरियां भी थीं। लेकिन मकसद साफ था, वाजपेयी सरकार को हराना है। इस बड़े टारगेट के लिए कोई भी राजनीतिक सीमा नहीं रखी गई थी। सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था एम करुणानिधि से बात करना। डीएमके पर राजीव गांधी की हत्या के बाद न्याय न दिलाने का आरोप लंबे समय से लगता रहा था। सोनिया गांधी खुद कई मौकों पर इस बात को उठा चुकी थीं। ऐसे में करुणानिधि को फोन करना कोई सामान्य राजनीतिक बातचीत नहीं थी। उन्होंने बाद में अपनी यादों में लिखा कि जब उन्हें बताया गया कि तमिलनाडु में मजबूत स्थिति वाली डीएमके महत्वपूर्ण सहयोगी होगी, तो उनके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उन्होंने करुणानिधि को 'सर' कहकर फोन किया।

और हैरान हो गए थे करुणानिधि जो लोग उस समय की बात जानते हैं, वे बताते हैं कि करुणानिधि हैरान रह गए थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के उनके खिलाफ सार्वजनिक बयानों के बाद यह कॉल उम्मीद से बाहर थी। लेकिन जब सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी को हराना है और उन्हें समर्थन की जरूरत है, तो पुराने मतभेदों ने बड़े चुनावी मकसद के आगे रास्ता छोड़ दिया। करुणानिधि साथ आए और लालू यादव के साथ मिलकर यूपीए के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक बनकर उभरे। यह रिश्ता सिर्फ चुनावी जरूरत तक सीमित नहीं रहा। 2009 में जब ए राजा और टीआर बालू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और करुणानिधि के बीच मतभेद हुआ, तो डीएमके प्रमुख ने यूपीए से समर्थन वापस लेने तक की धमकी दे दी। उस समय सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने करुणानिधि का साथ दिया और मनमोहन सिंह को दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मनाया। गठबंधन में तनाव बना रहा, लेकिन सोनिया गांधी गठबंधन को बनाए रखने की अहमियत अच्छी तरह समझती थीं।

पुरानी जमीन पर फिर लौटीं सोनिया गांधी कई साल बाद सोनिया गांधी को फिर से अपनी इज्जत को नजरअंदाज करके पुरानी राजनीतिक जमीन पर लौटना पड़ रहा है। ठीक 2004 की तरह, बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई ने उन्हें डीएमके से संपर्क करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क है। 2004 में राजनीतिक लड़ाई उनकी अपनी थी। आज यह लड़ाई उनके बेटे राहुल गांधी के लिए है। जब राहुल गांधी डीएमके को छोड़कर विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हुए, तो कई लोगों ने इसे मास्टरस्ट्रोक बताया। इसे राहुल गांधी की बढ़ती राजनीतिक परिपक्वता का संकेत माना गया। कहा गया कि वे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पुराने गठबंधनों से आगे सोचने और साहसिक फैसले लेने को तैयार हैं। लेकिन उस फैसले की राजनीतिक कीमत काफी ज्यादा चुकाई गई। कांग्रेस ने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, जिसकी संसद में अच्छी खासी मौजूदगी थी। बदले में नए राजनीतिक साथी के साथ दो मंत्री पद तो मिले, लेकिन संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

और जाना पड़ा चेन्नई राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने शायद कभी नहीं सोचा था कि एक दिन फिर वही डीएमके जरूरी हो जाएगी। और उनकी मां, जिन्होंने 2004 में करुणानिधि को मुश्किल फोन किया था, अब नुकसान ठीक करने के लिए चेन्नई तक लंबा सफर तय करेंगी। आज की बैठक से जो तस्वीर सामने आई वह कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। सोनिया गांधी एमके स्टालिन के बगल में नहीं बैठीं। उन्होंने वह जगह अपने बेटे के लिए छोड़ दी। लेकिन उन्होंने पूरी कार्रवाई को करीब से देखा। उनके अंदर की अनुभवी राजनीतिज्ञ समझ गई होगी कि जो हो रहा है, उसका क्या मतलब है। राहुल गांधी और स्टालिन ने एक-दूसरे को भाई कहा, लेकिन किसी तरह की गर्मजोशी या राजनीतिक मेल-मिलाप का खास सबूत नहीं दिखा। डीएमके पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी।

राहुल गांधी की सियासी अंदाज पर सवाल इससे राहुल गांधी की राजनीति के अंदाज पर बड़ा सवाल उठता है। सोनिया गांधी 2004 में ही समझ गई थीं कि जब बड़ा मकसद काफी जरूरी हो, तो छोटे-मोटे समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने एक और जरूरी बात भी समझ ली थी- सियासी रिश्ते कभी भी इतने खराब नहीं होने चाहिए कि उनकी मरम्मत न हो सके। अलग-अलग सोच के बावजूद रिश्ते बनाए रखने की उनकी क्षमता शायद उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी। लेफ्ट के साथ गठबंधन करते हुए भी उन्होंने ममता बनर्जी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। उन्हें पता था कि तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट का समर्थन लेने के फैसले से नाराज है। फिर भी राजनीतिक जगह बचाकर रखी गई। आज भी ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ एक तरह का आराम और सम्मान साझा करती हैं और राहुल गांधी के बजाय उनके साथ काम करना पसंद करती हैं। सोनिया गांधी की खातिर वे राहुल गांधी की राजनीतिक गलतियों को माफ करने और भूलने को तैयार लगती हैं।

लेकिन राहुल गांधी राजनीति को कहीं ज्यादा दोतरफा नजरिए से देखते हैं। उनका अंदाज अक्सर जिद्दी, टकराव वाला और ग्रे शेड्स को जगह देने को तैयार नहीं लगता। राजनीति शायद ही कभी इतनी सीधी होती है। इसमें हमेशा के लिए अलग-थलग किए बिना असहमत होने की क्षमता, बिना हार माने बातचीत करने की क्षमता और सबसे बढ़कर यह पहचानने की क्षमता चाहिए कि आज का दुश्मन कल का जरूरी साथी हो सकता है।