इंदिरा के सामने अपशब्द बोलती थीं मेनका, संजय गांधी भी हो जाते थे असहज; सोनिया गांधी का धमाका

संजय गांधी से प्रेम विवाह कर गांधी परिवार की छोटी बहू बनीं मेनका गांधी का इस परिवार से रिश्ता कैसे कड़वाहट और टकराव तक पहुंचा, इसकी कहानी सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में बयां की है।

संजय गांधी से प्रेम विवाह कर गांधी परिवार की छोटी बहू बनीं मेनका गांधी का इस परिवार से रिश्ता कैसे कड़वाहट और टकराव तक पहुंचा, इसकी कहानी सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में बयां की है। सोनिया ने किताब में पारिवारिक कलह, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, आपसी आरोप-प्रत्यारोप और अंततः मेनका के इंदिरा गांधी का घर छोड़ने के घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उनके मुताबिक, 1973 के आखिरी महीनों में संजय गांधी और मेनका का परिचय हुआ था। इसके एक साल के भीतर दोनों की शादी हो गई और 18 साल की मेनका, गांधी परिवार का हिस्सा बन गईं।

जोशीली और बातूनी लड़की सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में एक जोशीली और बातूनी लड़की के गांधी परिवार की छोटी बहू बनने से लेकर घरेलू और राजनीतिक मतभेदों के कारण रिश्तों में आई कड़वाहट तक का घटनाक्रम बयान किया है, जिसे आज के दौर में रियलिटी शो कहा जा सकता है। उन्होंने किताब में लिखा है कि मेनका में काफी उत्साह था। शुरुआत में घर में एक देवरानी का होना अच्छा लगा। लेकिन धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा और घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशानियां पैदा होने लगीं।

अपशब्दों का करती थी इस्तेमाल शादी के कुछ ही समय बाद संजय और मेनका के बीच मतभेद परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने आने लगे। दोनों के बीच बहस अधिक तेज और तीखी होने लगी थी। सोनिया लिखती हैं कि नाराज होने पर मेनका अपशब्दों का इस्तेमाल करती थीं, यहां तक कि मेरी सास के सामने भी। घर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित था। इससे संजय असहज हो जाते थे और हम सभी हैरान रह जाते थे। एक युवा लड़की के लिए संयुक्त परिवार में रहना आसान नहीं रहा होगा, खासकर तब जब उसका स्वभाव मिलनसार और लोगों से घुलने-मिलने वाला हो।

राजीव से रिश्तों पर असर सोनिया गांधी लिखती हैं कि संजय पर मेनका का प्रभाव उनके और राजीव के रिश्तों में भी दखल देने लगा था। कुछ महीने पहले तक एक-दूसरे के बेहद करीब रहने वाले दोनों भाइयों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी। आपातकाल के साथ संजय का नाम जुड़ने के बाद वह साक्षात्कारों में नौकरशाही की धीमी कार्यप्रणाली पर अपनी राय जाहिर करने लगे थे। उनके कुछ विचारों को प्रधानमंत्री की आलोचना के तौर पर भी देखा जा सकता था।

मेनका संजय को उकसाती थीं संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कांग्रेस के कुछ धड़ों का समर्थन मिलने लगा था। सोनिया के मुताबिक, इंदिरा को लगने लगा था कि मेनका संजय को समझाने के बजाय उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए उकसा रही हैं। सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने तत्कालीन कैबिनेट सचिव पी एन धर से अपनी छोटी बहू के बारे में कहा था कि उसके अभी से पर निकलने लगे हैं। 1978 के संसदीय चुनाव के बाद मेनका की परिवार के प्रति वैमनस्य और बढ़ गया। राजीव का मानना था कि संजय ने चुनाव में कांग्रेस की करारी हार में बड़ी भूमिका निभाई थी।

राजीव को क्या लगता था कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने किताब में लिखा है कि राजीव को लगता था कि संजय की जिद, उतावलापन, बिना सोचे-समझे कार्यक्रम लागू करने की जल्दबाजी, अच्छी सलाह न मानने की प्रवृत्ति और कई मौकों पर अपनी मां की जानकारी के बिना काम करने से यह प्रतिकूल नतीजा सामने आया। सोनिया एक पारिवारिक चर्चा का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि उस दौरान राजीव ने संजय से बेहद नाराजगी में कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, संजय। तुमने मां को इस हालत में पहुंचा दिया है।

इंदिरा भी संजय से परेशान थीं सोनिया के मुताबिक, उनकी सास इंदिरा गांधी भी परेशान और व्यथित थीं। उन्होंने राजीव की बात का समर्थन करते हुए कहा कि राजीव ने जो कहा है, वह सही है, संजय! तुमने कितनी बार मेरी जानकारी के बिना आदेश दिए। इसी दौरान मेनका ने हस्तक्षेप किया। इस पर इंदिरा गांधी ने ऊंची आवाज में उन्हें चुनौती दी कि वह इन आरोपों को गलत साबित करें। मेनका तुरंत पीछे हट गईं, लेकिन परिवार के प्रति उनकी नाराजगी और बढ़ गई। सोनिया लिखती हैं कि मेनका की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां लगातार परेशानी का कारण बनने लगी थीं।

मीडिया में फैलाती थीं खबरें सोनिया लिखती हैं कि जहां तक मेनका का सवाल था, हम उनके दुश्मन थे। वह उन पत्रकारों के जरिए हमारे बारे में कहानियां फैलाती थीं, जिनके संपर्क में वह थीं। हमें सबसे ज्यादा जिस बात से ठेस पहुंची, वह यह झूठा आरोप था कि चुनाव हारने के बाद राजीव और मैंने देश छोड़कर भागने की योजना बनाई थी। उनका कहना है कि 23 जून, 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद हालात और गंभीर हो गए।