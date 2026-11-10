इंदिरा के सामने अपशब्द बोलती थीं मेनका, संजय गांधी भी हो जाते थे असहज; सोनिया गांधी का धमाका
संजय गांधी से प्रेम विवाह कर गांधी परिवार की छोटी बहू बनीं मेनका गांधी का इस परिवार से रिश्ता कैसे कड़वाहट और टकराव तक पहुंचा, इसकी कहानी सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में बयां की है।
संजय गांधी से प्रेम विवाह कर गांधी परिवार की छोटी बहू बनीं मेनका गांधी का इस परिवार से रिश्ता कैसे कड़वाहट और टकराव तक पहुंचा, इसकी कहानी सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में बयां की है। सोनिया ने किताब में पारिवारिक कलह, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, आपसी आरोप-प्रत्यारोप और अंततः मेनका के इंदिरा गांधी का घर छोड़ने के घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उनके मुताबिक, 1973 के आखिरी महीनों में संजय गांधी और मेनका का परिचय हुआ था। इसके एक साल के भीतर दोनों की शादी हो गई और 18 साल की मेनका, गांधी परिवार का हिस्सा बन गईं।
जोशीली और बातूनी लड़की
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में एक जोशीली और बातूनी लड़की के गांधी परिवार की छोटी बहू बनने से लेकर घरेलू और राजनीतिक मतभेदों के कारण रिश्तों में आई कड़वाहट तक का घटनाक्रम बयान किया है, जिसे आज के दौर में रियलिटी शो कहा जा सकता है। उन्होंने किताब में लिखा है कि मेनका में काफी उत्साह था। शुरुआत में घर में एक देवरानी का होना अच्छा लगा। लेकिन धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा और घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशानियां पैदा होने लगीं।
अपशब्दों का करती थी इस्तेमाल
शादी के कुछ ही समय बाद संजय और मेनका के बीच मतभेद परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने आने लगे। दोनों के बीच बहस अधिक तेज और तीखी होने लगी थी। सोनिया लिखती हैं कि नाराज होने पर मेनका अपशब्दों का इस्तेमाल करती थीं, यहां तक कि मेरी सास के सामने भी। घर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित था। इससे संजय असहज हो जाते थे और हम सभी हैरान रह जाते थे। एक युवा लड़की के लिए संयुक्त परिवार में रहना आसान नहीं रहा होगा, खासकर तब जब उसका स्वभाव मिलनसार और लोगों से घुलने-मिलने वाला हो।
राजीव से रिश्तों पर असर
सोनिया गांधी लिखती हैं कि संजय पर मेनका का प्रभाव उनके और राजीव के रिश्तों में भी दखल देने लगा था। कुछ महीने पहले तक एक-दूसरे के बेहद करीब रहने वाले दोनों भाइयों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी। आपातकाल के साथ संजय का नाम जुड़ने के बाद वह साक्षात्कारों में नौकरशाही की धीमी कार्यप्रणाली पर अपनी राय जाहिर करने लगे थे। उनके कुछ विचारों को प्रधानमंत्री की आलोचना के तौर पर भी देखा जा सकता था।
मेनका संजय को उकसाती थीं
संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कांग्रेस के कुछ धड़ों का समर्थन मिलने लगा था। सोनिया के मुताबिक, इंदिरा को लगने लगा था कि मेनका संजय को समझाने के बजाय उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए उकसा रही हैं। सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने तत्कालीन कैबिनेट सचिव पी एन धर से अपनी छोटी बहू के बारे में कहा था कि उसके अभी से पर निकलने लगे हैं। 1978 के संसदीय चुनाव के बाद मेनका की परिवार के प्रति वैमनस्य और बढ़ गया। राजीव का मानना था कि संजय ने चुनाव में कांग्रेस की करारी हार में बड़ी भूमिका निभाई थी।
राजीव को क्या लगता था
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने किताब में लिखा है कि राजीव को लगता था कि संजय की जिद, उतावलापन, बिना सोचे-समझे कार्यक्रम लागू करने की जल्दबाजी, अच्छी सलाह न मानने की प्रवृत्ति और कई मौकों पर अपनी मां की जानकारी के बिना काम करने से यह प्रतिकूल नतीजा सामने आया। सोनिया एक पारिवारिक चर्चा का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि उस दौरान राजीव ने संजय से बेहद नाराजगी में कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, संजय। तुमने मां को इस हालत में पहुंचा दिया है।
इंदिरा भी संजय से परेशान थीं
सोनिया के मुताबिक, उनकी सास इंदिरा गांधी भी परेशान और व्यथित थीं। उन्होंने राजीव की बात का समर्थन करते हुए कहा कि राजीव ने जो कहा है, वह सही है, संजय! तुमने कितनी बार मेरी जानकारी के बिना आदेश दिए। इसी दौरान मेनका ने हस्तक्षेप किया। इस पर इंदिरा गांधी ने ऊंची आवाज में उन्हें चुनौती दी कि वह इन आरोपों को गलत साबित करें। मेनका तुरंत पीछे हट गईं, लेकिन परिवार के प्रति उनकी नाराजगी और बढ़ गई। सोनिया लिखती हैं कि मेनका की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां लगातार परेशानी का कारण बनने लगी थीं।
मीडिया में फैलाती थीं खबरें
सोनिया लिखती हैं कि जहां तक मेनका का सवाल था, हम उनके दुश्मन थे। वह उन पत्रकारों के जरिए हमारे बारे में कहानियां फैलाती थीं, जिनके संपर्क में वह थीं। हमें सबसे ज्यादा जिस बात से ठेस पहुंची, वह यह झूठा आरोप था कि चुनाव हारने के बाद राजीव और मैंने देश छोड़कर भागने की योजना बनाई थी। उनका कहना है कि 23 जून, 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद हालात और गंभीर हो गए।
राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी काफी
सोनिया के मुताबिक, माना जाता था कि मेनका की मां संजय के समर्थकों को कांग्रेस में उनकी पत्नी के लिए राजनीतिक पद की मांग करने के वास्ते प्रोत्साहित कर रही थीं। लेकिन इंदिरा गांधी का मानना था कि 23 साल की मेनका अभी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए बहुत छोटी और अपरिपक्व थीं। इसके अलावा, उनका तीन महीने का बच्चा था और उन्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। इंदिरा का मानना था कि मेनका को धैर्य रखना चाहिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए उनके पास आगे पर्याप्त समय होगा। हालांकि, जल्द ही स्पष्ट हो गया कि मेनका की निगाहें कहीं और थीं। संजय की मौत के एक साल से भी कम समय में परिवार से मेनका की विदाई के संकेत मिलने लगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।