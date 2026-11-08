यह कोई राजनीतिक किताब नहीं, बल्कि...अपने मेमॉयर पर क्या बोलीं सोनिया गांधी
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ राजनीतिक नहीं, बल्कि निजी अनुभवों पर आधारित है।
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ राजनीतिक नहीं, बल्कि निजी अनुभवों पर आधारित है। सोनिया ने यह भी कहा कि लंबे समय तक उन्होंने अपनी निजी दुनिया को अपने तक सीमित रखा, लेकिन सार्वजनिक जीवन की रोजमर्रा की हलचल से दूर होने के बाद ही वह अपनी जीवन यात्रा को स्पष्ट रूप से देख सकीं। अंग्रेजी दैनिक ‘द हिंदू’ में पुस्तक से संबंधित लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि उनके जीवन की कहानी का सबसे अहम सूत्र प्रेम और उससे पैदा होने वाली निष्ठा रहा है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जहां इटली के एक छोटे से कस्बे की 19 वर्षीय युवती की मुलाकात एक युवा भारतीय छात्र (राजीव गांधी) से हुई। इस रिश्ते ने उन्हें एक नए देश और परिवार से जोड़ा।
भारत के प्रति प्रेम
सोनिया ने इस बात का जिक्र किया कि भारत आने के बाद उनका अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ गहरा रिश्ता बना और बच्चों के पालन-पोषण के वर्षों में परिवार उनके जीवन का केंद्र रहा। हालांकि, इसी जीवन में उन्हें असहनीय दुखों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले अपनी सास और फिर अपने पति को हिंसा में खो दिया। सोनिया गांधी ने लिखा कि इन मुश्किलों के बावजूद उनके पति और भारत के प्रति प्रेम ने उन्हें संबल दिया। भारत वह देश है, जहां उन्हें लगा कि वह वास्तव में अपनी हैं। इसी भावना के साथ कर्तव्यबोध ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया, जबकि यह उनकी स्वाभाविक इच्छा के विपरीत था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पुस्तक राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है।
क्या कुछ लिखा गया
सोनिया के मुताबिक, उनके परिवार के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन अक्सर उनके व्यक्तित्व, प्रेरणाओं, संघर्षों और मानवीय कमजोरियों को वास्तविक रूप में समझने का प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने पुस्तक में अपने परिवार के सदस्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिस रूप में उन्होंने उन्हें जाना और उनसे प्रेम किया।
सोनिया गांधी ने कहा कि वह भारत में पांच दशक से अधिक समय तक रही हैं और इस दौरान उन्होंने देश को बदलते हुए देखा है। शुरुआत में उन्होंने यह बदलाव हाशिये से देखा, जबकि बाद के वर्षों में वह देश की राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियों के केंद्र में रहीं। उन्होंने कहा कि पुस्तक भारत की इसी परिवर्तन यात्रा और देश के साथ उनके जुड़ाव का व्यक्तिगत वृत्तांत है, जिसे उन्होंने अपना घर माना।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।