कैसे हुई थी सोनिया गांधी के पहले बेटे की मौत? संस्मरण में साझा किया बच्चे को खोने का दर्द
जन्म लेते ही बच्चे के काल के गाल में समा जाने पर जो तकलीफ होती है, उसे कोई नहीं समझ सकता। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण, ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ में अपने इस दर्द को पहली बार साझा किया है।
पहला बच्चा पाने की खुशी क्या होती है, इसे एक मां ही समझ सकती है। लेकिन जन्म लेते ही बच्चे के काल के गाल में समा जाने पर जो तकलीफ होती है, उसे कोई नहीं समझ सकता। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण, ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ में अपने इस दर्द को पहली बार साझा किया है। यह पहली बार है जब सोनिया गांधी ने किसी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर यह निजी बात की है। सोनिया के मुताबिक वह साल था 1969 और महीना था जनवरी। उनका पहला बच्चा समय से दो महीना पहले ही पैदा हो गया था और सिर्फ एक दिन बाद उसकी मौत हो गई। नवजात को उनके पति राजीव गांधी और देवर संजय गांधी ने दिल्ली के महरौली स्थित उनके ससुर फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाया था।
साल 1969 की घटना
हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित सोनिया गांधी का संस्मरण मंगलवार को बाजार में आया। इसमें सोनिया ने 18 जनवरी, 1969 को बेटे के जन्म और उसके अगले दिन हुई मौत से जुड़ी भावनात्मक स्मृतियों को विस्तार से साझा किया है। सोनिया लिखती हैं कि सितंबर, 1968 की एक सुबह उनके गर्भवती होने की खबर से गांधी परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। आमतौर पर गंभीर रहने वाली इंदिरा गांधी ने उन्हें गले लगाया, चूमा और खुशी से कहा, ‘एक बड़ा बच्चा, एक और बच्चे को जन्म देने वाला है!’
लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिकी खुशी
हालांकि, परिवार की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। सोनिया ने सामान्य प्रसव के जरिए निर्धारित समय से करीब दो महीने पहले बेटे को जन्म दिया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने बच्चे की पहली आवाज सुनी, जब उसे इनक्यूबेटर में रखा जा रहा था। बाद में राजीव उन्हें बच्चे को दिखाने ले गए। वह घने काले बालों और लंबी, पतली उंगलियों वाला बेहद छोटा, लेकिन पूरी तरह विकसित बच्चा था। उन्होंने किताब में लिखा है कि हम दोनों उसे देखते रहे। राजीव का हाथ मेरे कंधे पर था। हमें उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया था।
रो-रोकर बुरा हाल
हालांकि, चिकित्सकों ने बच्चे के बचने को लेकर आशंका जताई थी। सोनिया के मुताबिक, सुबह करीब साढ़े छह बजे राजीव ने उन्हें बेहद दुखद खबर दी कि बच्चा नहीं रहा। उन्होंने लिखा, ‘मैं बार-बार पूछती रही, नहीं, ऐसा संभव नहीं है! क्यों, क्यों? हम दोनों सदमे में थे और टूट चुके थे। हमने एक-दूसरे को कसकर पकड़ लिया। मैं फूट-फूटकर रोई और राजीव भी खूब रोए।’ इंदिरा गांधी उस समय शहर से बाहर थीं। बच्चे के मौत की खबर मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में छोड़ दिया और अस्पताल पहुंचीं। सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा ने उन्हें गले लगाया। उनकी आंखें भी लाल और सूजी हुई थीं। वह काफी देर तक उनके साथ बैठी रहीं।
फिर ऐसे हुआ अंतिम संस्कार
इसके बाद बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। सोनिया के मुताबिक, हिंदू परंपरा में नवजात शिशु का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। ईसाई और पारसी कब्रिस्तानों में भी उसे दफनाना संभव नहीं था। सोनिया ने लिखा कि नदी में बच्चे को प्रवाहित करने का विचार उन्हें असहनीय लगा। उन्हें ओखला बैराज में एक शव का दृश्य याद आ गया था, जिसे कूड़े के ढेर के पास आवारा कुत्ते नोच रहे थे।
सोनिया ने अपनी किताब में लिखा है, ‘मैंने कहा, नहीं! चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नदी में नहीं बहाने दूंगी।’ उनके लिए यह कल्पना भी असहनीय थी कि जीवन का अवसर खो चुके उनके नन्हे बच्चे के साथ ऐसा किया जाए। आखिरकार, बच्चे को महरौली स्थित फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाने का फैसला किया गया।
लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझती रहीं
सोनिया के अनुसार, राजीव और संजय ने गुलाबी बोगनवेलिया की एक खूबसूरत झाड़ी के नीचे, चारदीवारी के भीतर बाईं ओर गहरी कब्र खोदकर बच्चे को दफनाया। उन्होंने लिखा कि लंबे समय तक जब भी वे वहां जाते, उस जगह पर एक फूल रखकर आते थे। सोनिया ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कोई खास परेशानी नहीं थी। इंदिरा गांधी उनके खानपान, सैर और व्यायाम का ध्यान रखती थीं। हालांकि, बच्चे को खोने के बाद वह लंबे समय तक अवसाद, हीनभावना और अपराधबोध से जूझती रहीं।
अखबार की खबर ने बढ़ाई तकलीफ
इस मुश्किल दौर में एक दक्षिणपंथी विपक्षी अखबार में प्रकाशित एक लेख ने उनके घावों को और गहरा कर दिया। लेख में कथित तौर पर कहा गया था कि इंदिरा गांधी एक ‘नाजायज बच्चे की दादी’ बनने में नाकाम रही हैं। सोनिया ने लिखा कि इन शब्दों ने उनके दिल पर गहरा जख्म छोड़ा। उन्हें समझ नहीं आया कि किसी के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है। समय के साथ दुख का बादल धीरे-धीरे छंटने लगा। अक्टूबर, 1969 में सोनिया ने राजीव को दोबारा गर्भवती होने की खबर दी। वह खुश तो थीं, लेकिन मन में आशंका भी थी। इसके बाद 19 जून, 1970 को उन्होंने राहुल गांधी को जन्म दिया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।