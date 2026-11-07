इंदिरा गांधी पर दबाव था… पूरी गलती संजय गांधी की नहीं, इमरजेंसी पर क्या बोलीं सोनिया गांधी

गौरतलब है कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल की औपचारिक घोषणा की गई थी। इसे लेकर सोनिया गांधी ने कुछ खुलासे किए हैं। जल्द ही उनकी किताब भी रिलीज होने वाली है।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जल्द ही अपनी नई किताब के जरिए लोगों से जुड़ने जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। इमरजेंसी के दौरान उसके बाद दोनों की भूमिका पर बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लोग अक्सर आपतकाल के लिए संजय गांधी को कसूरवार ठहराते हैं लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है।

'द हिंदू' को दिए एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने यह भी बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उनके कुछ वरिष्ठ साथियों का बहुत अधिक दबाव था। साथ ही सोनिया गांधी ने बताया कि किस तरह इंदिरा को अपने कुछ फैसलों का पछतावा भी था।

लिक कबता दें कि सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर को रिलीज होगी। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ घटनाओं और यादों को संजोया है। उन्होंने राजीव गांधी के साथ अपने रिश्ते, उनकी पहली मुलाकात और उनकी प्रेम कहानी के कुछ किस्से भी बताए हैं।

'इंदिरा गांधी पर था दबाव' सोनिया गांधी ने इंटरव्यू में इमरजेंसी को याद करते हुए कहा, “सिर्फ संजय ही कसूरवार नहीं थे। हालांकि जनता उन्हें अक्सर आपातकाल से जोड़कर देखती है। इंदिरा गांधी के कुछ वरिष्ठ सहयोगियों की तरफ से बहुत दबाव था, और मुझे लगता है कि उनके आसपास राजीव जैसे बहुत कम लोग थे जिनका दृष्टिकोण अलग था।”

“इंदिरा गांधी को था पछतावा” सोनिया गांधी ने इंटरव्यू में कहा कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दौरान की गईं कार्रवाइयों पर खेद था। सोनिया गांधी ने कहा, "बाद में देखने पर चीजें बेहतर तरीके से समझ आती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह खुद गांधी ही थीं जिन्होंने पहचाना कि क्या हो रहा था और मार्च 1977 के चुनाव का ऐलान किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने खुद बाद में सार्वजनिक रूप से आपातकाल के दौरान लिए गए सख्त फैसलों के लिए माफी मांगी थी।