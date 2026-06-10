TMC में टूट के बीच सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर, पार्टी का कर लो विलय; मिलेगा बड़ा पद

तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विलय का ऑफर दिया है। दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को विलय के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का वादा किया है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी महासचिव का पद दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के विधायक और सांसद लगातार साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस में विलय करने का ऑफर दिया है। इस विलय के साथ ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव का पद दिया जाएगा। फिलहाल इस पर टीएमसी या कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच में लंबी-चौड़ी बातचीत हुई। इसके बाद भी कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोनों पार्टियों के एक जैसे रुख को देखते हुए विलय का प्रस्ताव दे दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि पार्टी में टूट से परेशान ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के साथ विलय नहीं करती हैं, तो उन्हें भी ठीक उसी तरह परेशान किया जाएगा, जिस तरह आम आदमी पार्टी को किया गया है। चूंकि, पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवा चुकी ममता बनर्जी के लिए पार्टी को संभालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए, कांग्रेस नेता का यह ऑफर उनके लिए सही साबित हो सकता है।

इसी बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए आए तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच में करीब 2 घंटे बातचीत हुई। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई।