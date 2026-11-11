'महिलाओं को चोरी-छिपे घूर रहे थे', सोनिया गांधी ने किताब में किस नेता के खोले राज

सोनिया गांधी ने ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के साथ हुई एक हल्की-फुल्की बातचीत का किस्सा भी साझा किया है। उन्होंने बताया कि डायना ने उनकी मां से इतालवी भाषा में बात की थी और उन्हें प्यार से 'नोन्ना' कहकर बुलाया था। इतालवी भाषा में 'नोन्ना' का मतलब दादी या नानी होता है

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ 10 नवंबर लॉन्च हो गई है और देशभर के मार्केट में मिलने लगी है। हार्पर कॉलिन्स इंडिया से प्रकाशित किताब में 544 पेज और 7 चैप्टर हैं। इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने निजी जिंदगी के तमाम किस्सों को साझा किया है, जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आए। सोनिया गांधी ने इसे निजी मेमॉयर बताते हुए कहा है कि यह राजनीतिक किताब नहीं है। वहीं इस किताब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात का किस्सा भी जिक्र किया।

किताब में जिक्र किया ये किस्सा किताब में सोनिया गांधी ने अपने जीवन में दो प्रधानमंत्रियों—इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ कई यात्राओं का किस्सा शेयर किया है। अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग' में उन्होंने दुनिया के कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों से मुलाकात के दिलचस्प किस्से साझा किए हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि दिल्ली के मौर्या शेरेटन होटल में बिल क्लिंटन की नजरें किस तरह इधर-उधर घूम रही थीं। वहीं, निकोलस सरकोजी की भारत यात्रा के दौरान उनके घमंड भरे व्यवहार का भी जिक्र किया है।

बिल क्लिंटन को लेकर किया ये खुलासा सोनिया गांधी ने ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के साथ हुई एक हल्की-फुल्की बातचीत का किस्सा भी साझा किया है। उन्होंने बताया कि डायना ने उनकी मां से इतालवी भाषा में बात की थी और उन्हें प्यार से 'नोन्ना' कहकर बुलाया था। इतालवी भाषा में 'नोन्ना' का मतलब दादी या नानी होता है। सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं कि, उस समय तक मोनिका लेविंस्की से जुड़ा विवाद काफी हद तक शांत हो चुका था, लेकिन बिल क्लिंटन की पुरानी आदतें नहीं बदली थीं। वह बताती हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्लिंटन को कई बार चुपके से वहां मौजूद खूबसूरत महिलाओं को निहारते हुए देखा था।