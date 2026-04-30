मेरे संबंध में फैसले सोनिया गांधी लेती हैं, कर्नाटक CM की डिबेट के बीच बोले मल्लिकार्जुन खरगे
कांग्रेस सरकार द्वारा 20 नवंबर, 2025 को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा करने के बाद कर्नाटक मुख्यमंत्री के संभावित बदलाव की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ दल के भीतर नेतृत्व की खींचतान तेज हो गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में 'फिलहाल' मुख्यमंत्री पद पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है और राज्य में नेतृत्व का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि चार मई को चार राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल पर फैसले की संभावना है।
जारी हैं चर्चाएं
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ सत्ता साझा किए जाने के समझौते से जुड़ी चर्चा को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद यह सहमित बनी थी कि पांच साल के कार्यकाल के दौरान ही सिद्धरमैया और शिवकुमार मुख्यमंत्री पद बारी-बारी संभालेंगे।
खरगे को सीएम बनाने की मांग
इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि अगर काफी अनुभव वाले वरिष्ठ नेता खरगे मुख्यमंत्री बनते हैं तो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में हर कोई स्वागत करेगा।
क्या बोले खरगे
खरगे ने परमेश्वर के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'आप (मीडिया), वह (परमेश्वर) कहते हैं कि अगर मैं (मुख्यमंत्री) बन जाऊं तो बेहतर है। लेकिन भाग्य से कहीं ज्यादा, मेरी विचारधारा के अनुसार और पार्टी के लिए अब तक की गई मेरी सेवा के अनुसार, सोनिया गांधी मेरे संबंध में निर्णय लेती हैं।'
उनका यह भी कहना था, 'लेकिन, अब वह सवाल ही नहीं उठता। यहां पहले से ही एक मुख्यमंत्री हैं। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुझे मिलकर बदलाव की दिशा में कोई फैसला लेना है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। चलिए, इंतजार करते हैं और देखते हैं।'
कांग्रेस सरकार द्वारा 20 नवंबर, 2025 को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री के संभावित बदलाव की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ दल के भीतर नेतृत्व की खींचतान तेज हो गई है।
जनता दल (एस) के नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बयान दिया है कि कांग्रेस में नेतृत्व की खींचतान के बीच लगभग 40 कांग्रेस विधायकों ने अगले महीने दिल्ली के लिए टिकट बुक किया है। इस बारे में खरगे ने कहा, 'मुझे नहीं पता, उनसे ब्यौरा मांगिए।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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