राहुल नहीं चाहते थे PM बनें सोनिया गांधी, कांग्रेसियों की ही एक बात बुरी लगी

सोनिया गांधी की नई किताब में कई राजनीतिक किस्से शामिल हैं। इनमें दिवंगत मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के पर्दे के पीछे की कहानी से लेकर प्रणब मुखर्जी की तरफ से दिए गए संकेत भी शामिल हैं। किताब में उन्होंने बताया कि वह खुद पीएम क्यों नहीं बनीं।

सोनिया गांधी की किताब Belonging: a journey of love बाजार में आ चुकी है। इसके साथ ही किताब में दर्ज सियासी किस्सों पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह उनके बच्चों राहुल और प्रियंका गांधी ने पहले ही तय कर लिया था कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। साथ ही उन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को लेकर भी स्थिति साफ की है।

साल 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चलती रहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंह को चुने जाने की बड़ी वजह साल 1991 में अर्थव्यवस्था को लेकर लिए गए फैसलों को माना जाता है। माना जाता है कि उनकी तरफ से लिए गए फैसले UPA यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उन नेताओं को संतुष्ट करने में मदद मिलेगी, जो वाम दलों की तरफ से बाहर से समर्थन मिले जान के चलते चिंता जता रहे थे।

राहुल और प्रियंका गांधी ने कर दिया था मना

सोनिया गांधी ने किताब में साफ किया है कि UPA में ताकत का बंटवारा एकदम साफ था। ऐसा कहा गया था कि सिंह सरकार चलाएंगे और वह कांग्रेस की अगुवाई करेंगी। उन्होंने लिखा, 'डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी और मेरे नेतृत्व में पार्टी।' उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव से काफी पहले ही तय कर लिया था कि सोनिया पीएम नहीं बनेंगी। साथ ही वह भी इस फैसले में साथ थीं। दरअसल, दोनों बच्चों की तरफ से यह फैसला सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते लिया गया था।

राहुल फिलहाल उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वहीं, प्रियंका केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। खास बात है कि सोनिया लंबे समय तक रायबरेली सीट से सांसद रहीं थीं, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के फैसले के बाद राहुल ने साल 2024 में रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिसपर उपचुनाव के बाद प्रियंका ने चुनाव जीता था।

खुद चलाना चाहती थीं सरकार? उन्होंने कहा कि एक बात को लेकर वह पूरी तरह स्पष्ट थीं कि उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वह उन्हें अपनी राय या सुझाव दे सकती थीं तथा उनसे असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन उनके प्रति सम्मान और उनकी बात को तवज्जो देना उनका कर्तव्य था। उन्होंने पुस्तक में लिखा है, 'इसके अलावा मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसा कारण नहीं बनना चाहती थी जिससे कोई गलतफहमी पैदा हो और हमारे विरोधियों को खुशी मनाने तथा हमारी सरकार को कमजोर करने का मौका मिले।'

सोनगा

प्रणब मुखर्जी बनना चाहते थे पीएम उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक कोर समूह हर सप्ताह बैठक करता था। इसके अन्य सदस्यों में प्रणब मुखर्जी शामिल थे, जो 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में मंत्री रह चुके थे। समूह में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले अर्जुन सिंह, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए के एंटनी और अहमद पटेल भी थे।'

उन्होंने कहा, 'कभी-कभी प्रणब जी, जैसा कि मैं उन्हें हमेशा बुलाती थी, बैठक के बाद कुछ देर बातचीत के लिए रुक जाते थे।' सोनिया गांधी के मुताबिक, मुखर्जी के उस समय के वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेद हो गए थे।

उन्होंने लिखा, '2010 में एक अवसर पर अपनी निराशा व्यक्त करने के बाद, उन्होंने मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है। मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के रूप में समझा।' सोनिया ने कहा, 'मैंने धीरे से बातचीत का रुख बदल दिया। हालांकि वह शायद निराश हुए हों, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने इस बात का बुरा माना है।'