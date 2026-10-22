इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी पहली किताब की दिखाई झलक
सोनिया गांधी ने इसे प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनापन खोजने की कहानी बताया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी। यह उनकी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट है।
Sonia Gandhi New Book: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को अपनी पहली किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की पहली झलक शेयर किया। उन्होंने इसे प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनापन खोजने की कहानी बताया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी। यह उनकी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट है।
अपनी पहली पोस्ट में सोनिया गांधी ने इस पल को साझा करने के लिए आभार जताया और कहा कि उन्हें इस किताब का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा, "सभी को नमस्ते! आप सभी के साथ इस पल को साझा करके मैं सचमुच आभारी हूं। यह मेरी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की पहली झलक है। यह प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनापन खोजने की कहानी है। मुझे इसे आप लोगों के साथ साझा करने का बेसब्री से इंतजार है।"
आपको बता दें कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इस किताब को छापने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की आत्मकथा से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और मौजूदा सरकार के दौरान चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर किए गए कब्जे से संबंधित अंश हटाने के लिए प्रकाशक पर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या के समान है।
कौन छाप रहा सोनिया गांधी की किताब?
पेंगुइन के द्वारा इनकार करने के बाद हार्परकॉलिन्स यह किताब पब्लिश करने जा रहा है। हार्परकॉलिन्स ने बयान जारी कर कहा, "हार्परकॉलिन्स इंडिया सोनिया गांधी के संस्मरण बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव को प्रकाशित करेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित यह संस्मरण भारत में 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगा। हमारे समय के सबसे बहुप्रतीक्षित राजनीतिक संस्मरणों में से एक 'बिलॉन्गिंग' प्यार, पहचान, कर्तव्य और अपनापन की एक मार्मिक और बेहद निजी कहानी है। यह भारत की यात्रा को एक अंदरूनी नजरिए से देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करती है।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें