सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की बहू बनने के शुरुआती दिनों के कई अनसुने किस्से साझा किए। जानिए पहली मुलाकात में फ्रेंच में क्यों हुई थी बातचीत और गांधी परिवार में ढलना उनके लिए कितना मुश्किल था।

इंदिरा गांधी की बहू बनकर गांधी परिवार में अपनी जगह बनाना सोनिया गांधी के लिए आसान नहीं था। एक अलग देश, अनजान भाषा, बिल्कुल अलग खान-पान और संस्कृति… हर कदम पर उनके सामने नई चुनौती थी। अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत में सोनिया ने अपनी जिंदगी के उन शुरुआती दिनों के कई अनसुने किस्से शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार जब वह इंदिरा गांधी से मिली थीं तो अंग्रेजी नहीं जानने के कारण उनसे फ्रेंच भाषा में बात की थी। साथ ही यह भी बताया कि इंदिरा गांधी ने उन्हें किस तरह परिवार में ढलने और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की सीख दी।

यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था- सोनिया गांधी सोनिया ने कहा कि शादी के बाद नए घर और परिवार में सामंजस्य बिठाना हर लड़की के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उनके लिए यह अनुभव कुछ ज्यादा कठिन था क्योंकि वह एक अलग देश से आई थीं। यहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, उन्हें भाषा नहीं आती थी और खान-पान तथा संस्कृति भी बिल्कुल अलग थी। उनका कहना है, ''खाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हर चीज अलग थी, लेकिन धीरे-धीरे आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं।''

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक, शुरुआती दिनों में उन्हें लगता था कि परिवार के बाहर हर कोई उन पर नजर रख रहा है और यह देख रहा है कि वह क्या सही या गलत कर रही हैं। हालांकि, परिवार के भीतर इंदिरा गांधी ने कभी उन पर सख्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी बहुत समझदार थीं और सीधे तौर पर यह नहीं कहती थीं कि क्या करना है और क्या नहीं। वह परिस्थितियों को इस तरह संभालती थीं कि सामने वाला खुद चीजों को समझ सके।

इंदिरा गांधी से पहली बार लंदन में हुई मुलाकात सोनिया ने बताया कि वह इंदिरा गांधी से पहली बार लंदन में मिली थीं। उस समय राजीव गांधी ने अपनी मां को पत्र लिखकर बताया था कि उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई है। इंदिरा गांधी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी।

उन्होंने बताया कि कैम्ब्रिज से लंदन जाते समय उन्हें घबराहट होने लगी और उन्होंने राजीव से कहा कि वह उनकी मां से नहीं मिलना चाहतीं। दोनों रास्ते में एक लाल टेलीफोन बूथ पर रुके और राजीव ने किसी बहाने से मुलाकात टाल दी। अगले दिन सोनिया ने खुद को तैयार किया और इंदिरा से मिलने पहुंचीं।

पहली बार फ्रेंच भाषा में हुई थी बातचीत सोनिया गांधी ने कहा कि उस समय उनका अंग्रेजी का ज्ञान लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी से फ्रेंच में बात की। इंदिरा गांधी भी फ्रेंच बोलती थीं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी एक कामकाजी महिला थीं और चौबीसों घंटे अपने काम में व्यस्त रहती थीं। शुरुआत में वह उनसे काफी प्रभावित थीं और उन्हें समझ नहीं आता था कि उनसे कैसे बात करें। हालांकि, समय के साथ उन्होंने इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखा, खासकर साहस, दृढ़ संकल्प और विचारधारा के रास्ते पर अडिग रहने की प्रेरणा ली।

वीडियो में प्रियंका गांधी वाद्रा ने अपनी दादी को याद करते हुए कहा कि वह बेहद स्नेही, लेकिन अनुशासनप्रिय थीं। परिवार में कई नियम थे, जिनका पालन करना अनिवार्य था। इंदिरा गांधी इन नियमों को लागू करने में सबसे आगे रहती थीं।

दादी मेरे और राहुल के साथ समय बिताती थीं- प्रियंका गांधी प्रियंका ने कहा कि उनकी दादी उनके और राहुल गांधी के साथ समय बिताती थीं। वह उनके साथ खेलती थीं, कहानियां सुनाती थीं और स्वतंत्रता आंदोलन तथा अपने बचपन के किस्से साझा करती थीं। वह मजाकिया स्वभाव की भी थीं और बच्चों के साथ शरारतें किया करती थीं। प्रियंका ने कहा कि बचपन में वह अपनी दादी जैसा बनना चाहती थीं। आज एक महिला के तौर पर वह इंदिरा गांधी के जीवन और संघर्ष को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि वह हमेशा एक क्रांतिकारी बनी रहीं। देश की आजादी के संघर्ष से लेकर सरकार में बड़े फैसले लेने तक, उनके भीतर देश के प्रति वही जोश, प्रतिबद्धता और कर्तव्यबोध बना रहा।