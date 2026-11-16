'मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ गलत बोला गया', सोनिया गांधी ने बताई 'Belonging' किताब लिखने की वजह

सोनिया गांधी ने बताया कि उनके कई दोस्तों ने उन्हें अपनी जीवन यात्रा पर किताब लिखने के लिए प्रेरित किया था, हालांकि शुरुआत में वे अपने मन की भावनाएं सार्वजनिक करने में झिझक रही थीं।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को बताया कि उन्होंने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग' (Belonging) को लिखने का फैसला क्यों किया। नई दिल्ली में किताब के आधिकारिक विमोचन समारोह में बोलते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कई सालों में उनके परिवार के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कही गईं जो सच से परे थीं और जिनसे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। ऐसे में उन्हें लगा कि यह किताब अपनी बात दुनिया के सामने रखने का एक सही माध्यम है।

सोनिया गांधी ने बताया कि उनके कई दोस्तों ने उन्हें अपनी जीवन यात्रा पर किताब लिखने के लिए प्रेरित किया था, हालांकि शुरुआत में वे अपने मन की भावनाएं सार्वजनिक करने में झिझक रही थीं। उन्होंने कहा, "मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी कहानी जरूर बतानी चाहिए। मैं हमेशा से अपनी अंदरूनी भावनाओं को जाहिर करने में संकोच करती रही हूं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मेरी एक करीबी दोस्त मंजुलिका मुझे लगातार लिखने के लिए कहते रहे, और आखिरकार मैं मान गई।"

परिवार पर उठने वाले सवालों का जवाब देने की कोशिश अपने इस फैसले के पीछे की वजह साफ करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उनके परिवार- खासकर उनकी सास (इंदिरा गांधी), बेटे और बेटी को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है, और उसमें से ज्यादातर बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, "इतनी सारी बातें कही जाती हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर हैं। कई बार बेहद आहत करने वाली बातें बोली जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद अपनी कहानी कहने का यह भी एक तरीका हो सकता है।"

किताब का नाम 'बिलॉन्गिंग' ही क्यों रखा? सोनिया गांधी ने यह भी साझा किया कि उन्होंने अपनी किताब का शीर्षक 'बिलॉन्गिंग' ही क्यों चुना। उनके मुताबिक, यह शब्द एक ऐसे देश और संस्कृति में खुद को ढालने और स्वीकार किए जाने की उनकी कोशिशों को बयां करता है, जो शुरुआत में उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। उन्होंने कहा, "किताब में 'बिलॉन्गिंग' शब्द बार-बार आता है। किसी जगह का हिस्सा बनना- मेरे मामले में यह इस बात को दर्शाता है कि मैंने यहां घुलने-मिलने और अपनापन पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की।"

'एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर हमेशा लगता था कि सब मुझे देख रहे हैं' इटली से भारत आने के अपने शुरुआती अनुभवों को याद करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते उन पर हमेशा खुद को साबित करने और गलतियों से बचने का दबाव रहता था। उन्होंने कहा, "जब आप बाहर से आते हैं, तो आपके भीतर यह एहसास रहता है कि आप उनके जैसे नहीं हैं। आपको हर वक्त लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं और परख रहे हैं। डर रहता है कि कहीं कोई गलती न हो जाए, कोई गलत शब्द न निकल जाए या आपसे कोई काम गलत न हो जाए।"

भारतीय बहुओं के संघर्ष से जोड़ा अपना अनुभव सोनिया गांधी ने कहा कि किसी नए माहौल में स्वीकार किए जाने का यह संघर्ष सिर्फ उन्हीं का नहीं था, बल्कि भारत की अनगिनत महिलाएं शादी के बाद जब अपने ससुराल जाती हैं, तो उन्हें भी इसी तरह के अनुभव से गुजरना पड़ता है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत में बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। जब उनकी शादी होती है और वे एक नए घर में कदम रखती हैं, तो वहां सास-ससुर के तौर-तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन लड़कियों को उनके हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, उनके नियमों और एक तरह से उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। वे शायद मुंह से न कहें, लेकिन आपको समझ आ जाता है कि वे क्या चाहते हैं।"