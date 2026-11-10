Sonia Gandhi Book Launch Live: 'मैंने उन्हें सुंदर औरतों को घूरते देखा', सोनिया गांधी ने किस बड़े नेता के बारे में लिखा

नई दिल्ली की एक बुकस्टोर में 10 नवंबर 2026 को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging' की कॉपियां प्रदर्शित की गईं।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love, 10 नवंबर को रिलीज हो गई है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक राजनीतिक युग की पूरी कहानी है। निजी दर्द, परिवार की त्रासदियों और सत्ता के दशकों के अनुभव को समेटती यह किताब हार्परकॉलिन्स इंडिया से बाजार में आ गई है, लेकिन उससे पहले ही उसके पब्लिशर बदलने के विवाद ने इसे राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया है। 544 पन्नों की यह आत्मकथा में सोनिया गांधी ने अपनी इटली से भारत तक की यात्रा, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बदलते जीवन और राजीव गांधी की हत्या जैसे व्यक्तिगत दौरों को छुआ है। लेकिन जिस किताब को वे राजनीतिक नहीं, बल्कि निजी जीवन से जुड़ी बताती हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और चीन की घुसपैठ जैसे मुद्दों के जिक्र ने उसे तुरंत राजनीतिक अखाड़े में उतार दिया है।

10 Nov 2026, 01:52:37 PM IST राहुल ने राजीव की हत्या से दो महीने पहले ही जताई थी चिंता: सोनिया कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े घटनाक्रम को याद करते हुए कहा है कि उनके बेटे राहुल गांधी ने हत्या से करीब दो महीने पहले ही अपने पिता की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। सोनिया गांधी ने लिखा है कि राहुल ने राजीव गांधी के साथ एक दौरे के दौरान उनसे कहा था, "अगर पापा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, तो मुझे जल्द ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लौटना पड़ेगा।"

10 Nov 2026, 01:34:38 PM IST जब बिल क्लिंटन को खूबसूरत महिलाओं को घूरते देखा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में खुलासा किया है कि साल 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान मोनिका लेविंस्की प्रकरण भले ही ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उनकी पुरानी आदतें नहीं बदली थीं। उन्होंने कहा कि एक स्वागत समारोह में उन्होंने क्लिंटन को समय-समय पर वहां मौजूद काफी खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं को चोरी-छिपे घूरते देखा था। वह किताब में लिखती हैं, ‘’साल 2000 में जब मैंने अपने विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की, तब वह अपनी बेटी चेल्सी और प्रतिनिधिमंडल के साथ शेरटन होटल में ठहरे हुए थे। वह मिलनसार, अनौपचारिक और आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। हालांकि, वह हमारे विचार सुनने के बजाय कश्मीर के बारे में अपने विचार और अनुमान बताने में अधिक रुचि दिखा रहे थे। उनके शब्दों में कश्मीर 'परमाणु टकराव का केंद्र' और 'दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक' था।'' कांग्रेस नेता का कहना है, ''तब तक मोनिका लेविंस्की प्रकरण कुछ हद तक ठंडा पड़ चुका था, लेकिन पुरानी आदतें आसानी से नहीं जातीं। प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में मैंने उन्हें समय-समय पर वहां मौजूद खूबसूरत महिलाओं को चोरी-छिपे घूरते देखा।''

10 Nov 2026, 01:32:39 PM IST इटली के छोटे से गांव से भारत की सत्ता के केंद्र तक का सफर 79 साल की सोनिया गांधी ने इटली के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत की राजनीति के केंद्र तक का सफर तय किया। वह उस राजनीतिक परिवार की मुखिया बनीं, जिसने आजादी के बाद से भारत के इतिहास को काफी हद तक आकार दिया है। अपनी निजी जिंदगी को हमेशा सार्वजनिक चर्चा से दूर रखने वाली सोनिया गांधी अब इस किताब के जरिए अपने जीवन के अनुभव साझा कर रही हैं। 10 नवंबर को रिलीज हुई इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन को प्यार, जिम्मेदारी, अपनों को खोने और अपनी जगह तलाशने के अनुभवों से जुड़ा बताया है।

10 Nov 2026, 01:32:39 PM IST सोनिया गांधी की किताब का प्रकाशक क्यों बदला? पहले पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया को यह किताब छापनी थी, लेकिन सोनिया गांधी की टीम और प्रकाशक के बीच संपादकीय बदलावों और कुछ हिस्सों को हटाने को लेकर सहमति नहीं बनी। सोनिया गांधी का आरोप है कि पेंग्विन सरकार की आलोचना को लेकर “असहज” था, जबकि पेंग्विन ने कहा कि तथ्यों की जांच प्रकाशक की जिम्मेदारी है और वह भारतीय संस्करण का प्रकाशक नहीं है। इस गतिरोध के बाद हार्परकॉलिन्स इंडिया ने किताब छापने की जिम्मेदारी ली, जिससे अटकी हुई भारतीय रिलीज तय हुई। कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि संस्मरण को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।