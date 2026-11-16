सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में पहुंचे कैप्टन अमरिंदर! पंजाब में उठी सियासी हिलोर; करेंगे वापसी?
कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिछले कुछ समय से कांग्रेस में वापसी की चर्चा जोरों पर है लेकिन फिलहाल इस पर संस्पेंस भी बरकरार है। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट ने हाल ही में कैप्टन को लेकर बड़ी बात कही थी।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का आज (सोमवार, 16 नवंबर) को नई दिल्ली में औपचारिक तौर पर विमोचन हो गया है। इस विमोचन समारोह में उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ ही 'इंडिया' गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजदूगी चर्चा का विषय रही क्योंकि वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य हैं और इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि व पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं।
कैप्टन की ये मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है, जब सोनिया गांधी की किताब में किए गए दावों को लेकर भाजपा उन पर और कांग्रेस पर हमलावर है। वैसे, इससे पहले भी कैप्टन लगातार भाजपा में अनदेखी और कांग्रेस की तारीफ करते रहे हैं। यहां बात भी अहम है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के काफी करीबी रहे हैं। ऐसे में गांधी परिवार के इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने पंजाब की सियासत में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं।
सचिन पायलट ने कहा था- राजनीति में कुछ भी संभव
कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिछले कुछ समय से कांग्रेस में वापसी की चर्चा जोरों पर है लेकिन फिलहाल इस पर संस्पेंस भी बरकरार है। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट ने हाल ही में कैप्टन को लेकर बड़ी बात कही थी। सचिन पायलट ने कहा था कि उनका कद बहुत बड़ा है और राजनीति में कुछ भी संभव है। पायलट ने स्पष्ट किया था कि इस मुद्दे पर उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है और न ही इस बारे में हाईकमान से कोई चर्चा हुई है। उन्होंने कहा था कि वह यह नहीं जानते कि कैप्टन क्या सोच रहे हैं, इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
राहुल गांधी बता चुके फेवरेट लीडर
वहीं, राहुल गांधी ने जेन–जी से इंट्रैक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर बता चुके हैं। एक युवा ने राहुल से पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो राहुल गांधी ने कहा था-कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं उनके साथ आसानी से घुल-मिल जाता हूं। वह कूल हैं और मिलिट्री हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूं। हैलो अंकल अमरिंदर।
और कौन-कौन हुए शामिल?
बता दें कि इस पुस्तक विमोचन समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके नेता सी. जोसेफ विजय, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इनके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले, कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्य, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार और अन्य वरिष्ठ नेता भी इस पुस्तक विमोचन समारोह में मौजूद रहे।
10 नवंबर को ही मार्केट में आ गई थी किताब
सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' बीते 10 नवंबर को पाठकों के लिए उपलब्ध हुई। इसमें उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत और राजनीतिक अनुभवों का वर्णन किया है। इसमें इटली में बिताए बचपन, भारत आगमन, राजीव गांधी से विवाह और भारतीय संस्कृति को अपनाने की यात्रा का उल्लेख है। पुस्तक में गांधी परिवार के जीवन, कठिन परिस्थितियों, संघर्षों और भावनात्मक अनुभवों को भी प्रस्तुत किया गया है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।