'दो बार बनवाई कांग्रेस सरकार, फिर भी हमारा जिक्र नहीं'; सोनिया गांधी की किताब पर भड़के 2 दल
सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। किताब में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी और तेलंगाना का जिक्र नहीं होने पर YSRCP और BRS ने नाराजगी जताई है। जानिए केटी रामाराव ने कांग्रेस पर क्या सवाल उठाए।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने किताब में अपने प्रमुख नेताओं और राज्यों का उल्लेख नहीं होने पर नाराजगी जताई है।
YSRCP ने आरोप लगाया है कि किताब में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है कि राजशेखर रेड्डी ने उस दौर में कांग्रेस को राजनीतिक रूप से मजबूती दी थी, जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। YSRCP नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी ने दो बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवाने में मदद की फिर भी सोनिया गांधी ने उनके दिवंगत नेता का अपनी किताब में जिक्र नहीं किया।
वहीं, तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने भी किताब में राज्य का उल्लेख नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने कभी तेलंगाना के प्रति वास्तविक सम्मान और लगाव नहीं दिखाया।
दिल्ली में हुआ सोनिया गांधी की आत्मकथा का विमोचन
सोनिया गांधी ने सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी आत्मकथा का औपचारिक विमोचन किया। इस मौके पर उनके साथ बेटे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं।
बुधवार को YSRCP सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति ने एक बयान जारी कर किताब में वाईएस राजशेखर रेड्डी का उल्लेख नहीं होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रही थी, तब रेड्डी ने पार्टी को दोबारा खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी।
गुरुमूर्ति के मुताबिक, राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व और उनकी पदयात्रा को मिले व्यापक जनसमर्थन ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तैयार किया। इसके बाद पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) को 2004 और 2009 में दो बार केंद्र में सरकार बनाने में भी मदद मिली।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी सफलता और राजशेखर रेड्डी का नेतृत्व ऐसे अहम कारक थे, जिनकी बदौलत पार्टी लगातार दूसरी बार केंद्र में सत्ता हासिल करने में सफल रही।
हेलीकॉप्टर हादसे में मौत का भी जिक्र नहीं होने पर सवाल
YSRCP सांसद ने राजशेखर रेड्डी की सितंबर 2009 में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में असामयिक मौत का उल्लेख नहीं होने पर भी अफसोस जताया। उनके मुताबिक, इस दुखद हादसे ने आंध्र प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी।
‘किताब में तेलंगाना शब्द तक नहीं’, BRS का हमला
दूसरी ओर, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सोनिया गांधी की आत्मकथा में तेलंगाना का नाम तक नहीं होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस राज्य के लिए सोनिया गांधी के दिल और आत्मा में जगह नहीं है, उसका जिक्र उनकी आत्मकथा में कैसे हो सकता है। रामाराव ने कहा कि किताब में तेलंगाना शब्द तक का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि 2009 के बाद जोर पकड़ने वाले अलग तेलंगाना राज्य आंदोलन का भी आत्मकथा में कोई उल्लेख नहीं है। इस आंदोलन के दौरान कई कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
रामाराव के मुताबिक, इस लंबे आंदोलन के दबाव में ही UPA सरकार को आखिरकार 2014 में अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग स्वीकार करनी पड़ी थी। उस समय संसद में भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बनी थी।
तेलंगाना का गठन कांग्रेस की देन नहीं: BRS
केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना का गठन सोनिया गांधी की उदारता या कांग्रेस की ओर से दिए गए किसी उपहार का नतीजा नहीं था। इसके पीछे क्षेत्र के लाखों लोगों का लंबा और दृढ़ संघर्ष था। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने कभी तेलंगाना, वहां के राजनीतिक नेतृत्व या आम लोगों के प्रति वास्तविक लगाव और सम्मान नहीं दिखाया। इस मामले पर खबर लिखे जाने तक कांग्रेस की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
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