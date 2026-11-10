'पापा नहीं रहे...', जब प्रियंका गांधी ने दी थी ये खबर, सोनिया गांधी ने किताब में बताई उस खौफनाक पल की कहानी

सोनिया गांधी ने बताया कि राजीव गांधी की हत्या की खबर मिलने से पहले के कुछ दिन कैसे बीते थे। उन्होंने लिखा कि वह और उनकी बेटी प्रियंका गांधी राजीव गांधी के चुनाव प्रचार से लौटे थे। हालांकि, प्रचार के दौरान हुई थकान अभी तक दूर नहीं हुई थी।

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ मंगलवार को लॉन्च हो गई है और देशभर के बाजार में मिलनी भी शुरू हो गई। 7 चैप्टर की इस किताब में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के कई अनसुनी कहानियों हैं, जो पहले कभी सामने नहीं आए। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे निजी और दर्दनाक दौर का जिक्र किया है। उन्होंने मई 1991 में अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी बातों को भी शेयर किया है।

सोनिया गांधी ने बताया कि राजीव गांधी की हत्या की खबर मिलने से पहले के कुछ दिन कैसे बीते थे। उन्होंने लिखा कि वह और उनकी बेटी प्रियंका गांधी राजीव गांधी के चुनाव प्रचार से लौटे थे। हालांकि, प्रचार के दौरान हुई थकान अभी तक दूर नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि वह रायबरेली में राजीव गांधी से नहीं मिल पाई थीं। दिल्ली में भी उनके साथ मुश्किल से एक दिन बिताने का मौका मिला था। इसके बाद राजीव गांधी फिर चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। प्रियंका कुछ दिनों के लिए उनके साथ रुकी थीं। 10 मई को रायबरेली में पिता से मिलने की उनकी योजना लगातार सोनिया गांधी के मन में चल रही थी।

बर्थडे पार्टी में जा रही थी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी ने लिखा कि वह यह देखकर हैरान थीं कि उनके पति राजीव गांधी कितने थके हुए थे। वह कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसके लिए पूरे देश का दौरा कर रहे थे। उन्होंने आगे लिखा, ''मैं बिस्तर पर उनके बगल में लेट गई। जब भी वह घर से बाहर होते थे, तो मुझे उनकी चिंता लगी रहती थी। उस रात बेडरूम में टेबल लैंप की रोशनी से दीवारों पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। मैंने एक किताब खोली और पढ़ने लगी।'' सोनिया गांधी ने बताया कि उनकी बेटी प्रियंका पहले भी कई बार उनके कमरे का दरवाजा खटखटा चुकी थीं। वह अपनी एक दोस्त की 21वीं जन्मदिन की पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थीं। प्रियंका आमतौर पर बाहर कम ही जाती थीं। लेकिन उस दिन वह बार-बार अलग-अलग कपड़े पहनकर सोनिया गांधी से उनकी राय ले रही थीं।

प्रियंका ने दी हमले की जानकारी सोनिया गांधी ने लिखा कि कुछ देर बाद प्रियंका ने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आईं। वह बहुत संभलकर कदम रख रही थीं, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हों। लेकिन उनकी तेज और उखड़ी हुई सांसें, उतरा हुआ चेहरा और आंखों में दिख रही गहरी बेचैनी बता रही थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है।

इसके बाद प्रियंका ने अपनी मां को फोन पर मिली खबर बताई। सोनिया गांधी ने लिखा, ''प्रियंका ने कहा कि उन्हें अभी एक फोन आया है। एक बम धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि पापा के आसपास मौजूद 12 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन वह सुरक्षित हैं।'' हालांकि, प्रियंका को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी मां से कहा, ''अगर 12 लोगों की मौत हुई है, तो पापा भी जरूर घायल हुए होंगे। वह अस्पताल में होंगे। हमें मद्रास जाना होगा, मम्मा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए।''

'पापा अब नहीं रहे' सोनिया गांधी ने लिखा कि उस समय उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रियंका आखिर क्या कह रही हैं। प्रियंका बहुत तेजी से बोल रही थीं और उनकी बातें सोनिया को ठीक से समझ नहीं आ रही थीं। उन्होंने लिखा, ''मैं सोच रही थी कि मद्रास क्यों जाना है? क्या राजीव मद्रास में थे? कौन सा बम धमाका हुआ है?'' सोनिया गांधी के मुताबिक, प्रियंका के शब्दों से ज्यादा उनकी आवाज में छिपा डर उन्हें यह समझाने के लिए काफी था कि आखिर कुछ बहुत बुरा हुआ है। यह महसूस करते ही उनकी सांसें थमने लगीं। वह बिस्तर से उठीं और प्रियंका ने आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने लिखा, ''मैं महसूस कर सकती थी कि प्रियंका का दिल मेरी छाती से लगकर बहुत तेजी से धड़क रहा था।''

सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रियंका ने उनसे कहा, ''मैं ऑफिस जाकर पता करती हूं। मिस्टर जॉर्ज ने कहा था कि वह पूरी जानकारी लेकर बताएंगे, लेकिन उनका अभी तक कोई फोन नहीं आया है। वह फोन भी नहीं उठा रहे हैं।'' यहां मिस्टर जॉर्ज का मतलब विंसेंट जॉर्ज से है, जो राजीव गांधी के निजी सचिव थे। बाद में उन्होंने सोनिया गांधी के साथ भी काम किया था। सोनिया गांधी के मुताबिक, प्रियंका कुछ देर बाद वापस लौटीं। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था, जिसे सोनिया तुरंत समझ गईं। प्रियंका अधूरे कमरे में उनके सामने खड़ी थीं। इसके बाद उन्होंने जो कहा, उसने सोनिया गांधी की दुनिया उजाड़ दी।सोनिया गांधी ने लिखा, ''पापा अब नहीं रहे।''

उन्होंने बताया कि यह सुनकर उन्होंने प्रियंका की आंखों में देखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद यह कोई बुरा सपना है और कुछ देर बाद उनकी नींद खुल जाएगी। लेकिन प्रियंका की आंखों में दिख रहा दर्द और डर इस सच्चाई को बयां कर रहा था। प्रियंका भी उनकी ओर देख रही थीं और उनकी नजरों में मां का डर साफ झलक रहा था।

पूरी तरह टूट गई थीं सोनिया गांधी सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में उस पल को याद करते हुए लिखा कि राजीव गांधी की मौत की खबर सुनने के बाद वह पूरी तरह टूट गई थीं। वह अपनी बेटी प्रियंका की बाहों में सिमट गईं और बार-बार एक ही बात कहने लगीं, ''मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। मैं उनके साथ क्यों नहीं गई?'' प्रियंका ने उस समय कुछ नहीं कहा। सोनिया गांधी ने बताया कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद यह सब सच न हो। आखिरकार उन्होंने खुद राजीव गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को फोन किया और उनसे पूछा, ''बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या यह सच है?'' इस पर विंसेंट जॉर्ज की आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने जवाब दिया, ''हां, यह सच है। साहब अब नहीं रहे।''

सोनिया गांधी ने लिखा कि यह सुनते ही उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो और वह अंधेरा उन्हें पूरी तरह अपने अंदर समेट रहा हो सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि प्रियंका ने उन्हें बिठाया और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उस समय वह खुद को संभाल नहीं पा रही थीं और फूट-फूटकर रो रही थीं। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके पति राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे।