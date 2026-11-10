उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं है, सोनिया गांधी PM मोदी का नाम ले बोलीं; तारीफ भी

कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की नई किताब मंगलवार को उपलब्ध होने जा रही है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क से लेकर कांग्रेस सरकार में आपातकाल समेत कई मुद्दों का जिक्र किया है।

Belonging: a journey of love यानी कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की किताब की चर्चाएं हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका संपर्क बेहद कम रहा है। उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी जब सामने मिलते हैं, तो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेता के सफर की तारीफ भी की है और कई मौकों पर आलोचना भी शामिल है। इस किताब में उन्होंने आपातकाल के दौर का भी जिक्र किया है।

सोनिया गांधी ने लिखा, 'वह भारत के अपने विजन के लिए लड़ रहे थे और मैं अपने। जो वर्चस्व के खिलाफ हो, ऐसा भारत जो समावेश, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा हो। उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था।'

मुलाकात को लेकर क्या लिखा उन्होंने लिखा, 'आज तक भी। मेरा उनसे कोई वास्तविक संपर्क नहीं है। हम कभी कभी कुछ कार्यक्रमों में मिलते हैं, जैसे स्पीकर के चैंबर में।' उन्होंने कहा, 'वह जब भी मेरे सामने आते हैं, तो हम एक दूसरे को नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं। यह पहले के समय से अलग है, जहां अलग-अलग पार्टियों के नेता एक आत्मीयता से मिलते थे। वह दूसरी और देखते हैं, ताकि आंख न मिलानी पड़े।'

पीएम मोदी की तारीफ भी की उन्होंने कहा, 'हमारे दौर के सत्ताधारी वर्ग को लेकर उनकी जो असहजता थी, उसे मैं भी अच्छी तरह समझने लगी थी। दिल्ली के किसी ड्राइंग रूम में राजनीतिक चर्चा के दौरान अक्सर मुझे भी असहजता महसूस होती थी। मुझे लगता था कि वहां जो राय रखी जा रही है, वह भारत की असलियत से बहुत दूर है।' उन्होंने कहा, 'वह निश्चित रूप से एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर RSS में ताकतवर बने थे।'

आपातकाल पर भी उठाए सवाल पीटीआई भाषा ने अंग्रेजी अखबार द गार्जियन के हवाले से लिखा कि उन्होंने आपातकाल लागू करने के फैसले को एक गलती करार दिया और कहा कि उनका मानना है कि उनकी सास एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था। यह भी लिखा है कि अगर संजय गांधी को 'नियंत्रण में' रखा गया होता तो आपातकाल लागू होने के बाद हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था।

उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि कई लोग इस बात पर हंसेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वह आपातकाल के दौरान अपनाए गए रास्ते को लेकर कभी सहज नहीं थीं। मुझे लगता है कि यह बात उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी।' ब्रिटिश दैनिक के अनुसार, सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक गलती थी और उनका मानना है कि उनकी सास को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था।

परिवार में मतभेद का दावा सोनिया गांधी के मुताबिक, आपातकाल लगाने के फैसले को लेकर परिवार में मतभेद थे। उनके पति राजीव गांधी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने अपनी मां से अगले चुनाव तक इंतजार करने को कहा था। वहीं, उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल लगाने पर जोर दिया था। अखबार के अनुसार, संजय गांधी ने परिवार के साथ एक रात्रिभोज के दौरान तर्क दिया था कि विपक्ष उनकी मां को बर्बाद कर देगा और कहा था, 'उन्हें रोकना ही होगा।'