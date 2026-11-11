शरद पवार बन सकते थे PM, कांग्रेस ने पार्टी से निकाला; केंद्रीय मंत्री बोले

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि अगर वरिष्ठ नेता शरद पवार कांग्रेस में बने रहते, तो दिवंगत मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री बनने का मौका उन्हें मिल सकता था। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की किताब को लेकर कई दावे किए।

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love प्रकाशित होने के बाद अब बाजार में आ चुकी है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस किताब में विदेशी मूल के मुद्दे का जिक्र किया है। खबरें हैं कि उन्होंने इसमें लिखा है कि कई नेता इसके चलते उनके प्रधानमंत्री बनने के विरोध में थे। अब इस किताब को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पवार को विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के बाद कांग्रेस से निकाल दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पवार कांग्रेस के साथ रहते, तो प्रधानमंत्री बन सकते थे।

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, 'शरद पवार को फॉरिन ओरिजिन लाइन लेने से उन्हें पार्टी से निकाला था। फिर 1998 में उन्होंने एनसीपी बनाई थी। शरद पवार अगर कांग्रेस में रहते और विदेशी वाली लाइन नहीं लेते, तो शायद 5 साल के बाद 2004 के बाद 2009 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। शरद पवार अगर उस पार्टी में होते थे। क्योंकि 1998 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तब आरपीआई कांग्रेस के साथ थी। तब कांग्रेस ने 33 सीटें जीती थीं, 4 सीटें आरपीआई ने जीती थीं और 6 सीट शिवसेना की थी और 4 भाजपा की थीं। शरद पवार जी महाराष्ट्र के मजबूत नेता थे। तो शरद पवार अगर कांग्रेस में रहते और विदेशी वाली लाइन नहीं लेते, तो शरद पवार को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता था। शरद पवार को विदेशी वाली लाइन नहीं लेनी चाहिए थी। ऐसा मेरा मानना है।'

सोनिया गांधी की किताब को लेकर दावा उन्होंने कहा, 'हां, सोनिया गांधी जी का एक किताब आया है और उस किताब में सोनिया गांधी जी ने शरद पवार साहब पर आपत्ति जताई है कि उन्होंने मेरे फॉरेन ओरिजिन का विरोध किया था...। क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर जी ने संविधान दिया है, वो संविधान ऐसा है कि भारत का जो भी नागरिक है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी पद पर वो नहीं जा सकता है, ऐसा संविधान नहीं बोलता है। लेकिन शरद पवार साहब ने सोनिया गांधी जी के संबंध में फॉरेन ओरिजिन की सोनिया गांधी जी है और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं, इस तरह का निर्णय लेने से पवार साहब का भारी नुकसान हुआ है।'

राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थीं सोनिया गांधी उन्होंने कहा, 'और अगर उस शरद पवार जी सोनिया गांधी जी के साथ ही रहते थे, तो मुझे मालूम है कि भाई शरद पवार साहब ही सोनिया गांधी जी ने पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए था। सीताराम केसरी जी के नेतृत्व में पार्टी को इतनी सफलता मिली कि नहीं, इसलिए बार-बार सोनिया गांधी जी को मिलकर। सोनिया गांधी जी बिल्कुल तैयार नहीं थीं। सोनिया गांधी जी का कहना था कि मेरी सास, वह प्रधानमंत्री बन गईं और उनकी हत्या हो गई, मेरा पति राजीव गांधी वो भी मतलब प्रधानमंत्री बन गए और उनकी भी मतलब हत्या हो गई।'

PM पद पर जब शरद पवार ने बदला रुख आठवले कहते हैं, 'लेकिन सभी कांग्रेस के लोगों ने, शरद पवार सबसे आगे थी और बाकी के सभी नेताओं ने, मतलब सभी ने नेताओं ने, मतलब इसी तरह का जो निर्णय है। ये निर्णय ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी जी को मन को बहुत बड़ा दुख हुआ, लेकिन अध्यक्ष बनाने के लिए सब लोग सोनिया गांधी जी के साथ थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पद का तो तब, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर चुकी थी। तब सोनिया गांधी जी के नाम पर एकमत हो सकता था, लेकिन मालूम नहीं कि पवार साहब ने ये लाइन ली। लेकिन पवार साहब ऐसी लाइन नहीं लेते थे।'

'शरद पवार का नंबर आ सकता था' उन्होंने कहा, 'तो आगे शायद मनमोहन सिंह साहब पांच साल तक यूपीए के प्रधानमंत्री रहे, तो सेकंड टाइम पर शरद पवार जी का नंबर आ सकता था, लेकिन शरद पवार जी ने अलग एनसीपी बनाई और उसमें मतलब उनका भारी नुकसान हुआ। उनकी शरद पवार जी खुद पार्टी से निकले नहीं, उनको पार्टी से निकाल दिया था। शरद पवार साहब ने खाली जो सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सोनिया जी का नाम आता है, तो पार्टी का नुकसान हो सकता है। उन्होंने सोनिया गांधी जी ने नहीं बनना चाहिए था नहीं बोला था, लेकिन पार्टी ने मतलब इसका कड़ा विरोध किया। बहुत बड़ा भारी आंदोलन भी दिल्ली में हुआ और शरद पवार को पार्टी से निष्कासित किया था। फिर उन्होंने एनसीपी बनाई थी।'

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शरद पवार ने मानी नुकसान की बात केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पवार ने भी नुकसान की बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा, 'मैं पार्लियामेंट में था, मैं शरद पवार जी के साथ था, सोनिया गांधी जी के साथ था, तो शरद पवार जी कहा, ये लाइन लेने से भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो सोनिया गांधी जी ने अपने किताब में पवार साहब ने इस विषय पर जो आपत्ति जताई है, इसके संबंध में उन्होंने अपनी भूमिका रखी है। उसके साथ-साथ इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लागू की थी। बाद में उनको इसका महसूस हुआ था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इसके संबंध में भी मतलब कुछ अपनी भावना इंदिरा गांधी जी ने व्यक्त की थी, उन्होंने बताया है, शायद उसमें है।'

खुद भी मंत्री पद से चूके उन्होंने कहा, ‘लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मैं सोनिया गांधी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और सोनिया गांधी जी को जब मैं यूपीए के 98 में जब मैं पहली बार मैं चुनकर आया था। कांग्रेस अलायंस में, तब जब यूपीए की सरकार बनी थी, तब मुझे आश्वासन दिया था कि भाई अभी आप अकेले ही नहीं, तब तो हमारे चार लोग थे।’

उन्होंने कहा, 'लेकिन 2004 में जब यूपीए की सरकार आई थी, मनमोहन सिंह जी जब सरकार में सरकार बनाई थी, तब मैं रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर कांग्रेस अलायंस में मैं अकेला चुनकर आया था और तब मुझे मंत्री नहीं बनाया था।'

उन्होंने आगे कहा, ‘और मैंने सोनिया जी को बोला था कि भाई मुझे मंत्री पद, बाबा साहब आंबेडकर जी के बाद आरपीआई को पहली बार मंत्री पद मिल सकता है, इसलिए उसका कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे बताइए भाई, आप अकेले चुनकर आए हैं और बाद में जब विस्तार होगा तो आपको इधर किया जाएगा। लेकिन फिर सोनिया गांधी का कहना था कि आप शरद पवार जी के साथ थे। 98 में जब फूट हुई थी, तब मेरी पार्टी ने फैसला लिया था कि शरद पवार जी की पार्टी के साथ जाना चाहिए, लेकिन उनके विदेशी मूल के मुद्दे के हम समर्थक नहीं थे। लेकिन पवार साहब के जाने से पार्टी को ज्यादा ताकत मिल सकती है। ऐसा सोच था।’