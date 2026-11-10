सोनिया गांधी की किताब में ऋग्वेद और भगवत गीता का जिक्र, हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में क्या लिखा
सोनिया गांधी ने अपनी किताब की शुरुआत भी ऋग्वेद की कुछ पंक्तियों से की है। इन पंक्तियों में साथ चलने, मिलकर बोलने और एक जैसी सोच रखने का संदेश दिया गया है। इसका भाव है कि लोगों का उद्देश्य एक हो, उनके दिलों में तालमेल रहे।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की जीवनी 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में ऋग्वेद और भगवद्गीता का जिक्र किया गया है। ये दोनों हिंदू धर्म के सबसे पुराने और लोकप्रिय ग्रंथों में शामिल हैं। खास बात यह है कि दोनों को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में भी जगह मिली है। यूनेस्को के मुताबिक, वेद केवल हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि मानव इतिहास के शुरुआती साहित्यिक दस्तावेजों में भी शामिल हैं। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से आगे दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला। सदियों से इसकी पांडुलिपियों को भारत में सुरक्षित रखा गया है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है।
ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें 1,028 सूक्त शामिल हैं। कुछ गणनाओं के अनुसार इसमें 1,017 मुख्य सूक्त और 11 वालखिल्य सूक्त हैं। इसके मंत्रों की संख्या करीब 10,552 से 10,600 के बीच मानी जाती है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब की शुरुआत भी ऋग्वेद की कुछ पंक्तियों से की है। इन पंक्तियों में साथ चलने, मिलकर बोलने और एक जैसी सोच रखने का संदेश दिया गया है। इसका भाव है कि लोगों का उद्देश्य एक हो, उनके दिलों में तालमेल रहे और उनके विचार एकजुट हों, ताकि वे मिल-जुलकर रह सकें। ये पंक्तियां ऋग्वेद के दसवें मंडल के 191वें सूक्त से ली गई हैं। इसे संज्ञान सूक्त या संगठन सूक्त भी कहा जाता है। इसकी दूसरी से चौथी ऋचा में एकता और सामूहिकता का संदेश मिलता है।
दोबारा भगवद्गीता पढ़ने की इच्छा
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में भगवद्गीता का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि वयस्क होने के बाद वह धार्मिक नहीं रही हैं, हालांकि सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आया, जब उन्हें दोबारा भगवद्गीता पढ़ने की इच्छा हुई। उन्होंने बताया कि यह प्राचीन ग्रंथ करोड़ों लोगों के जीवन और विचारों का हिस्सा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के कई बड़े नेताओं पर भी इसका गहरा प्रभाव था। सोनिया गांधी के मुताबिक, उन्होंने नाटकों और त्योहारों में गीता के प्रसंग देखे थे। इसके श्लोक भी कई बार सुने थे। इसके बाद उन्होंने घर पर ही गीता का अध्ययन करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय से संपर्क किया। परिवार उन्हें शास्त्रीजी कहकर बुलाता था। उन्होंने सोनिया गांधी को गीता का दार्शनिक अर्थ समझाने के लिए समय दिया। सोनिया गांधी ने दिसंबर 1997 से 5 जनवरी 1998 तक उनके साथ कई अध्ययन सत्र किए।
गीता पढ़ने से मिले सवालों के जवाब
सोनिया गांधी ने किताब में लिखा कि गीता का अध्ययन पूरा होने के दौरान उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगे थे। उन्होंने गीता के संदेश का जिक्र करते हुए बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बिना फल की चिंता किए अपना धर्म और कर्तव्य निभाने की सीख दी थी। अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। सोनिया गांधी ने लिखा कि इस संदेश से उन्हें भी अपने संदेहों और सवालों का जवाब मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें अपने कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़ना है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें