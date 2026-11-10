सोनिया गांधी की किताब में ऋग्वेद और भगवत गीता का जिक्र, हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में क्या लिखा

सोनिया गांधी ने अपनी किताब की शुरुआत भी ऋग्वेद की कुछ पंक्तियों से की है। इन पंक्तियों में साथ चलने, मिलकर बोलने और एक जैसी सोच रखने का संदेश दिया गया है। इसका भाव है कि लोगों का उद्देश्य एक हो, उनके दिलों में तालमेल रहे।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की जीवनी 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में ऋग्वेद और भगवद्गीता का जिक्र किया गया है। ये दोनों हिंदू धर्म के सबसे पुराने और लोकप्रिय ग्रंथों में शामिल हैं। खास बात यह है कि दोनों को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में भी जगह मिली है। यूनेस्को के मुताबिक, वेद केवल हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि मानव इतिहास के शुरुआती साहित्यिक दस्तावेजों में भी शामिल हैं। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से आगे दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला। सदियों से इसकी पांडुलिपियों को भारत में सुरक्षित रखा गया है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है।

ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें 1,028 सूक्त शामिल हैं। कुछ गणनाओं के अनुसार इसमें 1,017 मुख्य सूक्त और 11 वालखिल्य सूक्त हैं। इसके मंत्रों की संख्या करीब 10,552 से 10,600 के बीच मानी जाती है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब की शुरुआत भी ऋग्वेद की कुछ पंक्तियों से की है। इन पंक्तियों में साथ चलने, मिलकर बोलने और एक जैसी सोच रखने का संदेश दिया गया है। इसका भाव है कि लोगों का उद्देश्य एक हो, उनके दिलों में तालमेल रहे और उनके विचार एकजुट हों, ताकि वे मिल-जुलकर रह सकें। ये पंक्तियां ऋग्वेद के दसवें मंडल के 191वें सूक्त से ली गई हैं। इसे संज्ञान सूक्त या संगठन सूक्त भी कहा जाता है। इसकी दूसरी से चौथी ऋचा में एकता और सामूहिकता का संदेश मिलता है।

दोबारा भगवद्गीता पढ़ने की इच्छा सोनिया गांधी ने अपनी किताब में भगवद्गीता का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि वयस्क होने के बाद वह धार्मिक नहीं रही हैं, हालांकि सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आया, जब उन्हें दोबारा भगवद्गीता पढ़ने की इच्छा हुई। उन्होंने बताया कि यह प्राचीन ग्रंथ करोड़ों लोगों के जीवन और विचारों का हिस्सा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के कई बड़े नेताओं पर भी इसका गहरा प्रभाव था। सोनिया गांधी के मुताबिक, उन्होंने नाटकों और त्योहारों में गीता के प्रसंग देखे थे। इसके श्लोक भी कई बार सुने थे। इसके बाद उन्होंने घर पर ही गीता का अध्ययन करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय से संपर्क किया। परिवार उन्हें शास्त्रीजी कहकर बुलाता था। उन्होंने सोनिया गांधी को गीता का दार्शनिक अर्थ समझाने के लिए समय दिया। सोनिया गांधी ने दिसंबर 1997 से 5 जनवरी 1998 तक उनके साथ कई अध्ययन सत्र किए।