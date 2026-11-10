इंदिरा गांधी के गुस्से से कांप जाती थीं सोनिया, सीनियर नेताओं को भी मिलती थी 'सजा'

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई बातें लिखी हैं। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के अचानक गुस्से से वह कांप जाती थीं। इसके बाद जब उनका गुस्सा शांत होता था तो वह खुद पछताती थीं।

सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' मंगलवार को लॉन्च हो गई है। इस आत्मकथा में सोनिया गांधी ने अपने जीवन की कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनके बारे में उनके अलावा शायद ही पहले से कोई जानता हो। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अपनी सास के बारे में भी कई बातें पुस्तक में लिखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के गुस्से से उन्हें बहुत डर लगता था और वह सहम जाती थीं। सोनिया गांधी ने पुस्तक में बताया कि वह गुस्सा होने पर अपने स्टाफ कमरे के कोने में खड़ा कर देती थीं। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता को भी दिवार की तरफ मुंह करके खड़ा करवा देती थीं।

कई दिनों तक बात नहीं करती थीं इंदिरा सोनिया गांधी ने लिखा कि कई बार किसी से नाराज होने पर इंदिरा गांदी उस व्यक्ति से कई दिनों तक बात नहीं करती थीं। 'उन्होंने अपनी आत्मकथा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली में बीता उनका बचपन, नेहरू-गांधी परिवार में विवाह, उनके पति राजीव गांधी की हत्या और राजनीति में उनके प्रवेश से जुड़े अनुभव शामिल हैं।

'इंदिरा के गुस्से से बहुत डर लगता था' सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा, 'मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी सास के कभी-कभार अचानक गुस्से में आ जाने से लगता था। उनके गुस्से से कर्मचारी इस कदर सहम जाते थे कि कुछ बोल ही नहीं पाते थे। एक बार एक कर्मचारी उन्हें किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के बारे में याद दिलाना भूल गया था। पहले भी वह ऐसी ही गलती कर चुका था। उसे कमरे के एक कोने में खड़े रहने को कहा गया। वहीं, अन्य कर्मचारी इस स्थिति से असहज महसूस कर रहे थे और वे वहां से जल्दी-जल्दी निकल गए।'

दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था धोती-कुर्ता वाला व्यक्ति सोनिया ने एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्होंने एक बार ''कुर्ता-धोती पहने एक व्यक्ति को कमरे के कोने में दीवार की ओर मुंह करके खड़े देखा जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था।'' उन्होंने लिखा, ''उस समय मैं राजनीति की प्रमुख हस्तियों को अच्छी तरह नहीं पहचानती थी, लेकिन वह व्यक्ति हमारे घर के निजी हिस्से में था, इसलिए मुझे लगा कि वह कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता होगा। मैं करीब आधे घंटे तक एमी आंटी के साथ रही। जब मैं वापस लौटी, तब भी सफेद कपड़े पहना वह व्यक्ति दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था। बाद में मुझे पता चला कि मेरी सास ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था।'

गुस्से में थाली खिसका देती थीं इंदिरा उन्होंने लिखा कि संसद में ''विशेष रूप से विपक्ष के साथ तीखी नोकझोंक'' होने पर इंदिरा गांधी कभी-कभी भोजन के दौरान भी ''गुस्से में आ जाती थीं।'' ऐसे ही एक मौके पर उन्होंने अपनी थाली ''गुस्से में'' खाने की लंबी मेज के दूसरे छोर की ओर धकेल दी थी। सोनिया ने लिखा, ''उनके इस तरह गुस्सा होने से मैं घबरा जाती थी। मुझे अपने पिता के गुस्से की याद आ जाती थी। मैं परेशान हो जाती थी और सहम जाती थी जबकि राजीव और संजय उस अप्रिय स्थिति के समाप्त होने का चुपचाप इंतजार करते थे।'' राजीव उन्हें दिलासा देते हुए कहते थे, ''इतना मत डरो। वह थोड़ी ही देर में शांत हो जाएंगी।''

गुस्सा शांत होते ही अफसोस जताने लगती थीं सोनिया गांधी ने लिखा, ‘मैं जब तक उन्हें अच्छी तरह नहीं जानने लगी, तब तक मैं उनके गुस्से से कांप उठती थी। उन्हें आमतौर पर गुस्सा शांत होने के बाद अपने व्यवहार पर पछतावा होता था और वह अपने तरीके से उस व्यक्ति के सामने अफसोस भी जताती थीं, जिससे वह नाराज हो जाती थीं। लेकिन यदि कोई सहयोगी उनका भरोसा तोड़ देता था तो वह उसे माफ नहीं करती थीं। वह उससे दूरी बना लेती थीं और फिर कभी उसके साथ काम नहीं करती थीं।’

साड़ियां ठीक करवाती थीं सोनिया ने लिखा कि इंदिरा गांधी को घर के कुछ काम करने से सुकून मिलता था और वह कभी-कभी एमी कृष्णा से पुरानी तस्वीरों के बक्से मंगवाती थीं और फिर उन तस्वीरों को तारीख के हिसाब से अलग-अलग करती थीं। उन्होंने लिखा, ‘या फिर वह अपनी साड़ियां निकालती थीं और हमारी मदद से उन्हें इस हिसाब से व्यवस्थित करती थीं कि वे कहां से आई थीं। वह साड़ियों के हर गट्ठर पर एक पर्ची लगाती थीं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से निकाला जा सके। वह कुछ ऐसी साड़ियां भी अलग रखती थीं, जिन्हें उन्होंने कभी-कभार ही पहना था और जो अब भी अच्छी हालत में थीं। फिर वह हमसे अलग-अलग रिश्तेदारों के लिए उन साड़ियों के अलग-अलग गट्ठर बनाने को कहती थीं।’ सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के, साड़ियों और अपनी पुरानी कश्मीरी शॉल के प्रति लगाव का भी जिक्र किया है।

मां की भी साड़ियां सहेजकर रखती थीं इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी मां की कई पुरानी साड़ियां भी सहेजकर रखी थीं। ये साड़ियां खादी के प्रचलन से पहले के दौर की थीं। सोनिया गांधी के अनुसार, दादी बनने के बाद इंदिरा गांधी के जीवन में ''तनाव के क्षण'' कम होने लगे थे।