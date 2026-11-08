सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र- लद्दाख बना पुलिस स्टेट, प्रशासन कर रहा दमन

सोनम वांगचुक ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक संदेश भेजकर हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह सालों से लद्दाख पूरी तरह से एक 'पुलिस स्टेट' में तब्दील हो चुका है, जहां आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं।

सोनम वांगचुक ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक संदेश भेजकर हस्तक्षेप करने की अपील की है।

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) के प्रमुख सदस्य सोनम वांगचुक ने शनिवार को लद्दाख के उपराज्यपाल प्रशासन पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। वांगचुक का कहना है कि लद्दाख के युवाओं की आवाज उठाने और लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और भलाई की बात करने के कारण प्रशासन उनके खिलाफ 'जानबूझकर दमन' कर रही है और उनके शिक्षण संस्थानों को प्रताड़ित कर रहा है।

सोनम वांगचुक ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक संदेश भेजकर हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह सालों से लद्दाख पूरी तरह से एक 'पुलिस स्टेट' में तब्दील हो चुका है, जहां आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं।

'सोशल मीडिया पर लाइक करने पर दर्ज हो रही FIR' प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए वांगचुक ने कई गंभीर दावे किए हैं।

वांगचुक का आरोप है कि लद्दाख में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी टिप्पणी या किसी पोस्ट को 'लाइक' करने पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि 14 अक्टूबर को 'लद्दाख लेंस 1' और 'लद्दाख विजन 1' नाम से दो सोशल मीडिया पेज बनाए गए। पहला पेज उनकी छवि को खराब करने और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरा LG प्रशासन के कामों की झूठी वाहवाही करने के लिए बनाया गया है।

वांगचुक ने आरोप लगाया कि लद्दाख की नई जमीन, इंडस्ट्री, एनर्जी और टूरिस्ट पॉलिसी कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में हैं, जिससे स्थानीय किसान अपनी जमीनों से बेदखल हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर हर गांव में शराब के ठेके और बार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।

क्या है 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' विवाद? सोनम वांगचुक का यह बयान 3 नवंबर को प्रशासन की ओर से उनकी पत्नी और 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख' (HIAL) की सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के बाद आया है।

लेह तहसीलदार की ओर से जारी नोटिस में HIAL इकोसिस्टम के तहत शुरू हो रहे 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' में सभी तरह की पढ़ाई और गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाते हुए "सख्त यथास्थिति" बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का कहना है कि संस्थान ने स्कूल की प्रबंध समिति के लिए एनओसी मांगी थी, लेकिन अनुमति मिलने से पहले ही कक्षाएं शुरू कर दी गईं। क्योंकि HIAL की 1,076 कनाल जमीन का आवंटन अगस्त 2025 में रद्द कर दिया गया था और मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए नया काम शुरू करना अदालती कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है।

पिछले महीने हाईकोर्ट में दाखिल 136 पन्नों के हलफनामे में लद्दाख प्रशासन ने न केवल HIAL पर बकाया राशि न चुकाने का आरोप लगाया, बल्कि सोनम वांगचुक पर पिछले साल सितंबर में लेह में हुई उस हिंसा को भड़काने का भी आरोप लगाया जिसमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई थी।