अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक तो सामने आईं पत्नी गीतांजलि, इलाज को लेकर कह दी बड़ी बात
सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने कहा है कि वांगचुक का इलाज बिना उनकी सहमति के नहीं होना चाहिए। पुलिस का कहना है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए इलाज जरूरी था।
पिछले 20 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने जबरन उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिना उनकी सहमति के वांगचुक को कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए। उन्होंने कहा, 'मेरे पति सफदरजंग अस्पताल में हैं और मैं कहती हूं कि मेरी सहमति के बिना उनका इलाज ना किया जाए। अगर कुछ होता है तो इलाज करने वालों की जिम्मेदारी होगी।'
शुक्रवार को ठीक थे वांगचुक- गीतांजलि
गीतांजलि ने कहा कि शुक्रवार को वह ठीक थे। उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 32 के तहत यह मेरा अधिकार है बिना मेरी और मेरे डॉक्टर की सहमति को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका इलाज जरूरी था।
वांगचुक से डर गई सरकार- AAP
वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार उनके संसक कूच से डर गई और इसलिए पहले ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म करवाना चाहती है। AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सोनम वांगचुक के संसद तक शांतिपूर्ण कूच के आह्वान से डर गई है। इसलिए सुबह-सुबह जनता मंतर पर पुलिस को भेज कर युवाओं पर लाठीचार्ज कराया और सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया, ताकि इस आंदोलन को कुचला जा सके। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को होने वाले संसद तक मार्च में देश के युवा, जनता और विभिन्न दलों के सांसद शामिल होने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि सोनम वांगचुक की आवाज अब देश में बहुत बड़ी बनने वाली है तो दबा दो।
CJP चीफ ने किया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान
अभिजीत दीपके ने किया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। दिपके ने कहा कि वांगचुक को इस तरह हिरासत में लेना 'तानाशाही' है जिसका विरोध ज़रूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा, "दिल्ली पुलिस ने सोनम सर (वांगचुक) को जंतर-मंतर से उठा लिया है। पुलिस ने विद्यार्थियों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गय था, जहां मुझे बंद कर दिया गया और मेरे साथ भी मारपीट की गयी।"
उन्होंने कहा, "वांगचुक को उठाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया है लेकिन जंतर-मंतर जाने की अनुमति अभी भी नहीं है। जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें देशभर में प्रदर्शन करना होगा। सभी से अनुरोध है कि कोई नियम तोड़े बिना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। हमें जवाब देना होगा कि हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।"
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें