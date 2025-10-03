Sonam Wangchuk wife moves Supreme Court against NSA detention case सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, NSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती, India News in Hindi - Hindustan
सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, NSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती

लद्दाख बौद्ध संघ (LBA) और अखिल लद्दाख गोंपा संघ (ALGA) ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग और अंधाधुंध गोलीबारी की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 09:22 AM
सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, NSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने लद्दाख प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सोनम वांगचुक को अपने भाषणों के जरिए लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है।

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) की ओर से पिछले बुधवार को बंद बुलाया गया था। इस दौरान लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 90 घायल हो गए। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लंबे से समय से प्रदर्शन हो रहे हैं।

सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग

लद्दाख बौद्ध संघ (LBA) और अखिल लद्दाख गोंपा संघ (ALGA) ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग और अंधाधुंध गोलीबारी की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। मारे गए और गंभीर रूप से घायल लोगों के आश्रितों के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले। साथ ही, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की जाए।

पत्नी ने राष्ट्रपति से भी लगाई गुहार

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अपने पति की रिहाई के लिए हस्तक्षेप की मांग रखी है। राष्ट्रपति को संबोधित पत्र में वांगचुक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्ष से लोगों के हितों के लिए काम करने के कारण उनके पति को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानतीं कि उनके पति किस स्थिति में हैं। गीतांजलि ने कहा, 'हम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई का आग्रह करते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने देश की तो बात छोड़िए, किसी के लिए भी खतरा नहीं बन सकते। उन्होंने लद्दाख की धरती के वीर सपूतों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमारे महान राष्ट्र की रक्षा में भारतीय सेना के साथ एकजुटता से खड़े हैं।'

