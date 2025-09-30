sonam wangchuk wife gitanjali attacks govt over action against husband क्या सरकार तब अंधी थी, ऐसे कोई ISI एजेंट बन जाता है क्या; खूब बरसीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, India News in Hindi - Hindustan
sonam wangchuk wife gitanjali attacks govt over action against husband

गीतांजलि ने कहा कि आखिर एक क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने भर से कोई व्यक्ति कैसे आईएसआई का एजेंट बन सकता है। उन्होंने यह बात लद्दाख पुलिस के उस दावे पर कही, जिसमें कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। गीतांजलि ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और मैं इसकी निंदा करती हूं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, लेहTue, 30 Sep 2025 04:21 PM
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत क्लाइमेट ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। बीते सप्ताह लद्दाख में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन के करीब लोग घायल थे। इस हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप सोनम वांगचुक पर लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ कई थ्योरी भी चल रही हैं। उनकी पाकिस्तान यात्रा भी सवालों में है और इसकी जांच की जा रही है। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने पति का बचाव किया है और कहा कि वह पाकिस्तान सिर्फ एक क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने गए थे। उन्होंने कहा कि उस समिट का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस ने किया था।

गीतांजलि ने कहा कि आखिर एक क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने भर से कोई व्यक्ति कैसे आईएसआई का एजेंट बन सकता है। उन्होंने यह बात लद्दाख पुलिस के उस दावे पर कही, जिसमें कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। गीतांजलि ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और मैं इसकी निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को फंसाने के लिए फर्जी नैरेटिव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'जब लद्दाख की सरकार चीनी टैबलेट्स खरीदे थे तो सोनम वांगचुक का कहना था कि हमें सोचना होगा कि कैसे चीन का मुकाबला बुलेट्स की बजाय वॉलेट से किया जाए। ऐसा व्यक्ति कैसे राष्ट्र विरोधी हो सकता है?'

उन्होंने कहा, 'फरवरी में हम यूएन और डॉन मीडिया की ओर से आयोजित क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लेने गए थे। आप ही सोचिए कि यदि चीन के साथ भारत क्रिकेट खेलता है और खिलाड़ी जाते हैं तो क्या वे और क्रिकेट संस्थाएं राष्ट्र विरोधी कहलाएंगी? हम ग्लेशियरों पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में गए थे। वे ग्लेशियर जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक सभी को पानी देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे आयोजन में जाता है तो क्या वह आईएसआई का एजेंट हो जाएगा। इसका सबूत क्या है। उनका कहना है कि कोई पाकिस्तानी यहां आया था। इसका जवाब तो होम मिनिस्ट्री को देना है।'

गीतांजलि ने कहा कि कभी इसी सरकार ने सोनम वांगचुक को सम्मानित किया था। उन्हें ऊर्जा मंत्री रहे आरके सिंह से अवॉर्ड मिला था। तब क्या यह सरकार अंधी हो गई थी। गीतांजलि ने यह बात लद्दाख के डीजीपी के उस बयान पर कही, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी हैंडलर को पकड़ा है, जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था।

Leh-Ladakh Ladakh sonam wangchuk अन्य..
