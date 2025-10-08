sonam wangchuk wife geetanjali meets in jails tells further planning सोनम वांगचुक से जेल में मिलीं पत्नी गीतांजलि, बताया अब आगे की क्या है प्लानिंग, India News in Hindi - Hindustan
सोनम वांगचुक से जेल में मिलीं पत्नी गीतांजलि, बताया अब आगे की क्या है प्लानिंग

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 11:10 AM
लद्दाख के क्लाइमेट ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से उनकी पत्नी ने जोधपुर जेल में जाकर मुलाकात की है। वांगचुक को जेल में रखे जाने के बाद से उनकी यह पहली मुलाकात है। इसकी जानकारी खुद गीतांजलि ने ट्विटर पर दी है। गीतांजलि ने लिखा, 'आज सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई है। हमें उन्हें हिरासत में लिए जाने के आदेश की कॉपी भी मिल गई है, जिसे हम अदालत में चुनौती देंगे।' इसके आगे उन्होंने लिखा कि सोनम वांगचुक का जज्बा कमजोर नहीं हुआ है और वह लद्दाख के हित के लिए काम करते रहेंगे। वह लिखती हैं, 'सोनम वांगचुक के जज्बे को सलाम है। उन्होंने अपना समर्थन करने वाले लोगों को सलाम भेजा है।'

सोनम से गीतांजलि की मुलाकात से पहले लेह एपेक्स बॉडी के कानूनी सलाहकार मुस्तफा हाजी ने भी मीटिंग की थी। उनके अलावा सोनम वांगचुक के बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले भी मिलने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को सोनम वांगचुक की रिहाई के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने दोनों से पूछा है कि क्यों सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा नहीं किया जा सकता, जिन्हें रासुका के तहत जेल में बंद किया गया है। गीतांजलि की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से मांग की थी कि उनकी गिरफ्तारी के आदेश वाली कॉपी परिवार को मिलनी चाहिए ताकि वह कानूनी मदद ले सके।

उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास हिरासत में लिए जाने के आदेश की कॉपी नहीं होगी। हम उसे अदालत में चुनौती नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने पत्नी से सोनम की मुलाकात कराए जाने की मांग भी की थी। इस पर बेंच ने कहा था कि अभी ऐसी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है तो उस पर फैसला कैसे दे सकते हैं। इस पर बेंच ने कहा था कि पहले आप मुलाकात की बात करें और फिर खारिज हो तो कोर्ट में आएं। बता दें कि 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे। इस हिंसा के दौरान भाजपा का दफ्तर फूंका गया था और कई पुलिसकर्मियों पर भी हमले हुए थे।