सरकार पर बरसीं सोनम वांगचुक की पत्नी, नेपाल में किसे चुना गया जीवित भगवान? टॉप 5 न्यूज

गीतांजलि ने कहा कि आखिर एक क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने भर से कोई व्यक्ति कैसे आईएसआई का एजेंट बन सकता है। उन्होंने यह बात लद्दाख पुलिस के उस दावे पर कही, जिसमें कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। गीतांजलि ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और मैं इसकी निंदा करती हूं।

वहीं दूसरी तरफ नेपाल में 2 साल की बच्ची को नई कुमारी यानी देवी का दर्जा दिया गया है।

क्या सरकार अंधी थी, ऐसे कोई ISI एजेंट बन जाता है क्या; खूब बरसीं वांगचुक की वाइफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत क्लाइमेट ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। बीते सप्ताह लद्दाख में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन के करीब लोग घायल थे। इस हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप सोनम वांगचुक पर लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ कई थ्योरी भी चल रही हैं। उनकी पाकिस्तान यात्रा भी सवालों में है और इसकी जांच की जा रही है। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने पति का बचाव किया है और कहा कि वह पाकिस्तान सिर्फ एक क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने गए थे। पढ़ें पूरी खबर…

बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, अब विधानसभा चुनाव की तारीख का इंतजार भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। हाल ही में कराए गए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद यह अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई है। फाइनल वोटर लिस्ट को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। इसी के आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पढ़ें पूरी खबर…

केवल दर्द...करूर भगदड़ पर आया एक्टर विजय का वीडियो, 41 मौतों पर क्या कहा करूर में हुई भगदड़ पर अभिनेता से नेता बने टीवीके चीफ विजय ने वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो बयान में विजय ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। विजय ने कहा है कि इस हादसे वह बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसे दर्दनाक हालात का सामना नहीं किया है। मेरे दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ है और सिर्फ तकलीफ है। पांच मिनट लंबे वीडियो में विजय ने कहा कि वह हादसे में घायलों के तेजी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

2 साल की आर्यतारा बनीं नेपाल की नई जीवित देवी, ऐसे होता है चुनाव; मिलती है पेंशन नेपाल की नई जीवित देवी के रूप में चुनी गई दो वर्षीय बच्ची को देश के सबसे लंबे और सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार के दौरान मंगलवार को काठमांडू की एक गली में स्थित उनके घर से परिवार के सदस्य मंदिर ले गए। दो वर्ष और आठ महीने की उम्र में आर्यतारा शाक्य को नई कुमारी या 'कुमारी देवी' के रूप में चुना गया, जो उस वर्तमान कुमारी का स्थान लेंगी जिसे परम्परा के अनुसार यौवन प्राप्त करने पर सामान्य इंसान माना जाता है। पढ़ें पूरी खबर…