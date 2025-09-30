Sonam wangchuk wife attacks govt Nepal choose living god ECI final voter list in Bihar SIR Top five news सरकार पर बरसीं सोनम वांगचुक की पत्नी, नेपाल में किसे चुना गया जीवित भगवान? टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
सरकार पर बरसीं सोनम वांगचुक की पत्नी, नेपाल में किसे चुना गया जीवित भगवान? टॉप 5 न्यूज

गीतांजलि ने कहा कि आखिर एक क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने भर से कोई व्यक्ति कैसे आईएसआई का एजेंट बन सकता है। उन्होंने यह बात लद्दाख पुलिस के उस दावे पर कही, जिसमें कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। गीतांजलि ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और मैं इसकी निंदा करती हूं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:52 PM
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सोमवार को वांगचुक का बचाव करते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान सिर्फ एक क्लाइमेट सबमिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा है कि वांगचुक को फंसाने के लिए फर्जी नॉरेटिव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में 2 साल की बच्ची को नई कुमारी यानी देवी का दर्जा दिया गया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

क्या सरकार अंधी थी, ऐसे कोई ISI एजेंट बन जाता है क्या; खूब बरसीं वांगचुक की वाइफ

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत क्लाइमेट ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। बीते सप्ताह लद्दाख में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन के करीब लोग घायल थे। इस हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप सोनम वांगचुक पर लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ कई थ्योरी भी चल रही हैं। उनकी पाकिस्तान यात्रा भी सवालों में है और इसकी जांच की जा रही है। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने पति का बचाव किया है और कहा कि वह पाकिस्तान सिर्फ एक क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने गए थे। पढ़ें पूरी खबर…

बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, अब विधानसभा चुनाव की तारीख का इंतजार

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। हाल ही में कराए गए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद यह अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई है। फाइनल वोटर लिस्ट को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। इसी के आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पढ़ें पूरी खबर…

केवल दर्द...करूर भगदड़ पर आया एक्टर विजय का वीडियो, 41 मौतों पर क्या कहा

करूर में हुई भगदड़ पर अभिनेता से नेता बने टीवीके चीफ विजय ने वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो बयान में विजय ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। विजय ने कहा है कि इस हादसे वह बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसे दर्दनाक हालात का सामना नहीं किया है। मेरे दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ है और सिर्फ तकलीफ है। पांच मिनट लंबे वीडियो में विजय ने कहा कि वह हादसे में घायलों के तेजी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

2 साल की आर्यतारा बनीं नेपाल की नई जीवित देवी, ऐसे होता है चुनाव; मिलती है पेंशन

नेपाल की नई जीवित देवी के रूप में चुनी गई दो वर्षीय बच्ची को देश के सबसे लंबे और सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार के दौरान मंगलवार को काठमांडू की एक गली में स्थित उनके घर से परिवार के सदस्य मंदिर ले गए। दो वर्ष और आठ महीने की उम्र में आर्यतारा शाक्य को नई कुमारी या 'कुमारी देवी' के रूप में चुना गया, जो उस वर्तमान कुमारी का स्थान लेंगी जिसे परम्परा के अनुसार यौवन प्राप्त करने पर सामान्य इंसान माना जाता है। पढ़ें पूरी खबर…

PM के सलाहकार बोले- भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा न्यायपालिका, छिड़ा विवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार की भूमिका निभा रहे संजीव सान्याल ने हाल ही में देश की न्याय व्यवस्था और वकीलों की आलोचना कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। संजीव सान्याल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा है कि न्यायपालिका विकसित भारत के सपने को पूरा करने के बीच सबसे बड़ी बाधा है। इस दौरान उन्होंने जजों की लंबी छुट्टियों पर भी सवाल उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने उन्हें जवाब दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

Latest Hindi News
