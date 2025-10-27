Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newssonam wangchuk tells advisory board used his remarks out of contexts wrong translation
मेरे बयानों के गलत ट्रांसलेशन किया गया, एडवाइजरी बोर्ड से बोले सोनम वांगचुक

मेरे बयानों के गलत ट्रांसलेशन किया गया, एडवाइजरी बोर्ड से बोले सोनम वांगचुक

संक्षेप: लेह में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि उनके वीडियो से उनके बयान निकाले गए और फिर उनका गलत अनुवाद किया गया। 

Mon, 27 Oct 2025 09:44 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लेह में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने तीन सदस्यीय एडवाइजरी बोर्ड को बताया है कि उनके बयानों के गलत मतलब निकाले गए और तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। वांगचुक की गिरफ्तारी की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यों का बोर्ड बनाया गया है। शुक्रवार को बोर्ड के साथ बैठक के दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी मौजूद थीं।

गीतांजलि ने बताया, सोनम वांगचुक ने कहा कि किसि तरह से उन्हें गैरकानूनी तरीके से एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उनके वीडियो से उनके बयान निकाले गए और उनके गलत अर्थ पेश किए गए। ट्रांसलेटर ने भी इसे मनमाने ढंग से पेश किया। वीं सीआरपीएफ और लोगों के बीच हुई झड़प में जबरन उनका नाम शामिल कर दिया गया।

गीतांजलि ने कहा कि वांगचुक को इस तरह से गिरफ्तार करके केवल लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है। हालांकि वांगचुक ने इतना ही कहा कि इंसाफ के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दिन सत्य की ही विजय होगी। बता दें कि वांगचुक पिछले एक महीने से जोधपुर की जेल में बंद हैं। उन्हें 26 सितंबर को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। लेह में सीआरपीएफ के साथ झड़प में चार लोगों की मौत के बाद उनपर ऐक्शन लिया गया था।

लेह प्रशासन ने तीन सदस्यों का एक बोर्ड बनाकर वांगचुक कि गिरफ्तारी की समीक्षा करने का फैसला किया। इसमें जस्टिस एमके हांजुरा (रिटायर्ड), जस्टिस मनोज परिहार और स्पांजेज आंगमो शामिल हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद कारगिली ने कहा कि सोनम वांगचुक पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें गलत तरीके से एक महीने से जेल में रखा गया है.। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लद्दाख के लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। हम उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं।

हिंसक झड़पों की न्यायिक जांच शनिवार से शुरू हो गई है और इस दौरान पीड़ितों को जांच पैनल के सदस्यों के समक्ष अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र ने लेह में हुई हिंसक झड़पों की उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराए जाने की 17 अक्टूबर को घोषणा की थी। यह लद्दाख के प्रदर्शनकारी समूहों की एक प्रमुख मांग थी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
sonam wangchuk
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।