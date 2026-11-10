सोनम वांगचुक को झटका, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी को वापस रखना होगा, 3 लाख भी देने होंगे!

सहायक श्रम आयुक्त के सामने हुई सुनवाई में सोनम वांगचुक की पत्नी और HIAL की संस्थापक और सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो पेश हुईं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों (संस्थान और पूर्व कर्मचारी) ने आपसी बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा जताई।

सहायक श्रम आयुक्त के प्रस्तावित समझौते के तहत HIAL और उसकी सहयोगी कंपनी को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और आंदोलनकारी सोनम वांगचुक के शिक्षण संस्थान 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख' और उसकी व्यावसायिक इकाई 'शेषयॉन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड' की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेह के सहायक श्रम आयुक्त ने संस्थान से बर्खास्त की गई पूर्व कर्मचारी अमीना खातून को तुरंत नौकरी पर बहाल करने और उन्हें 3.06 लाख रुपए से ज्यादा के मातृत्व लाभ और मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की है।

यह आदेश 7 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान दिया गया। शिकायतकर्ता अमीना खातून, जो HIAL की उद्यम इकाई में 'पर्चेज मैनेजर' के पद पर तैनात थीं, ने 2024 में बच्चे को जन्म देने के बाद बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाले जाने, मातृत्व अवकाश न दिए जाने और वैधानिक मातृत्व लाभ न चुकाए जाने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी।

सुनवाई में पहुंचीं HIAL की CEO डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो सहायक श्रम आयुक्त के सामने हुई सुनवाई में सोनम वांगचुक की पत्नी और HIAL की संस्थापक और सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो पेश हुईं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों (संस्थान और पूर्व कर्मचारी) ने आपसी बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा जताई।

श्रम कमिश्नर ने दोनों पक्षों को 26 नवंबर 2026 तक का समय दिया है, बशर्ते HIAL श्रम विभाग की ओर से तय की गई शर्तों को मानने पर सहमत हो।

3.06 लाख रुपए का भुगतान और पद बहाली की शर्तें सहायक श्रम आयुक्त के प्रस्तावित समझौते के तहत HIAL और उसकी सहयोगी कंपनी को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

स्वीकार करना होगा कि अमीना खातून की सेवाएं बिना नोटिस और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना समाप्त की गई थीं। उन्हें उनके पुराने पद या उसी समकक्ष पद पर सेवा की निरंतरता के साथ बहाल किया जाए।

26 हफ्ते (6 महीने) के मैटरनिटी बेनिफिट के रूप में 3,03,212 रुपए और मेडिकल बोनस के रूप में 3500 रुपए यानी कुल 3,06,712 रुपए का तुरंत भुगतान किया जाए।

अगर 26 नवंबर 2026 तक HIAL इन शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो समझौते को असफल माना जाएगा और मामला कानूनी प्रक्रियाओं (श्रम अदालत) के तहत आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में, महिला कर्मचारी द्वारा मांगी गई 50,000 रुपए की अतिरिक्त हर्जाना राशि पर भी विचार किया जाएगा।