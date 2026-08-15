PM मोदी को 2014 का वादा याद दिला सोनम वांगचुक ने कर दी बड़ी डिमांड, कहा- एक साल में पूरा कर दीजिए
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर प्रधानमंत्री मोदी को उनका 2014 का एक वादा याद दिलाया है। यह वादा प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू से जुड़ा है। वांगचुक ने कहा कि 12 साल बीत जाने के बाद भी पीएम मोदी ने अपना वह वादा पूरा नहीं किया है। अगर वह चाहें तो अगले एक साल में इसे पूरा कर सकते हैं।
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर प्रधानमंत्री मोदी को उनका 2014 का एक वादा याद दिलाया है। साथ ही इसे एक साल के भीतर पूरा करने की मांग की है। वांगचुक ने कहा कि अगर हमारे देश के संसद में हर दूसरे संसद पर अपराध का कोई न कोई केस चल रहा है, हर तीसरे संसद पर रेप और मर्डर जैसे गंभीर केस चल रहे हैं, तो कैसे हम डी क्रिमिनलाइज करें अपने संसद का। इस बारे में कल मैं आपसे मदद मांग रहा था 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। क्योंकि अगर हमारे नेता भटके हुए हों तो फिर जैसे नेता या राजा वैसे प्रजा और पूरा देश भटकता है।
… तो अपराधी जेल जाएंगे और निर्दोष संसद में रहेंगे
वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के एक इंटरव्यू के एक वीडियो का क्लिप दिखाते हुए कहा कि अब आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वांगचुक ने कहा कि पिछले दिनों मैं अपने एक साथी से इसी मुद्दे पर बात कर रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऐसे नेता हमारे संसद में कैसे टिक पाते हैं। न्याय ये कहती है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो, आप निर्दोश हैं। इनोसेंट अनटिल प्रोवन गिल्ट। इसी सिद्धांत की आड में ऐसे नेता पांच-दस साल अपना समय बिता लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में न्याय मिलते-मिलते 10-15 साल लग जाते हैं। उनका सुझाव था कि नेताओं के लिए, सांसद और विधायकों के लिए अगर देश में ऐसे अदालत हों जो बहुत जल्दी कार्रवाई करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट 6 महीने से एक साल के भीतर फैसला कर देते हैं कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष हैं। अगर ऐसा हो जाए तो अपराधी जेल जाएंगे और निर्दोष संसद में रहेंगे। मुझे उनका यह सुझाव बहुत अच्छा लगा।
प्रधानमंत्री जी से इस तोहफे की मांग करें
मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाला था ताकि हम अपने सरकार से अपने प्रधानमंत्री जी से ऐसा ऐसे कोर्ट का मांग कर सकें। इसी दौरान मुझे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू वाला ये वीडियो मिला। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी पर दोश डाल सकें कि आपने इस वादे को क्यों नहीं पूरा किया। मैं तो सोचता हूं कि जब जागे तभी सवेरा। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि हम सब आप मिलकर प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगा सकें कि आप अब भी ये कर सकते हैं। 2026 के 15 अगस्त से 2027 के 15 अगस्त तक एक साल में भी अगर आप ये कर लें तो देश के लिए स्वतंत्रता दिवस पर ये आपका सबसे बड़ा तोहफा होगा भेंट होगा। तो आइए इस वीडियो को शेयर करते हुए हम अपने प्रधानमंत्री जी से इस तोहफे की मांग करें। कृप्या इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये मांग पहुंच पाए। और जाते जाते मेरा तोहफा न भूलिएगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और जय हिन्द।
12 सालों में भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया
एक दिन पहले सोनम वांगचुक ने कहा था कि 2014 में आपने एक नई सरकार को लाया। मगर आज 12 सालों में भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है। यह उससे भी दो गुना, तीन गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है। हमें डरा रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए। एक क्रांति होना चाहिए, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। मैं किसी खास पार्टी या पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। देश की बात कर रहा हूं। आने वाले समय में चुनावों में वो नेता आगे आएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाएं। इसके लिए मैं हमारे देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको एक साथ लाना चाहता हूं। उनसे सुझाव लेना चाहता हूं। मैं चरित्रवान और उसूलों पर चलने वाले लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं वो कहा हैं, कौन हैं। इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। आप ऐसे नाम सुझाएं। इनके साथ मैं आप लोगों का सुझाव लेने के लिए आपके आपके शहरों में आना चाहूंगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।