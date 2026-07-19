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सोनम वांगचुक के प्रदर्शन के बीच हाई कोर्ट का भूख हड़ताल पर बड़ा बयान, कहा- लोकतंत्र का…

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र की पहचान बताया। पीठ ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में नारे लगाना या हड़ताल करना अपराध नहीं है। हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है।

सोनम वांगचुक के प्रदर्शन के बीच हाई कोर्ट का भूख हड़ताल पर बड़ा बयान, कहा- लोकतंत्र का…

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कल सुबह शनिवार को पुलिस उन्हें उठाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई है। जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। सोनम वांगचुक के इस कदम ने पूरे देश में एक बार फिर से भूख हड़ताल को लेकर बहस छेड़ दी है। इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए भूख हड़ताल या प्रदर्शन को लेकर नया बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि 'नारे लगाना, भूख हड़ताल करना या प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है। ऐसे में इन मामलों में किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं किया जा सकता।'

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के एक किसान के खिलाफ सरकारी अधिकारी ने केस दर्ज करवाया था। अधिकारी ने आरोप लगाया था कि विभाग के काम के दौरान किसानों ने बिना अनुमति के नारे लगाए और हड़ताल करने की कोशिश की। इससे आम जनता को असुविधा हुई थी। इस आधार पर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस केस का मामला पल्लादम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा था। इसी को रद्द करवाने के लिए किसानों ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. निर्मल कुमार ने कहा कि आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और नारे लगाना हड़ताल करना यह तो लोकतंत्र की पहचान है। कोर्ट ने कहा, "चार्ज शीट में जो भी आरोप लगाए गए हैं। वह सामान्य प्रकृति के हैं। याचिका कर्ता के खिलाफ कोई भी आरोप गंभीर नहीं है। नारे लगाना और विरोध प्रदर्शन करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। विरोध करना लोकतंत्र की पहचान है। इसे हमारा संविधान भी मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता देता है।"

इसके बाद सरकारी वकीलों के आम जनमानस को हुई असुविधा वाले तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता, तो लोग आकर केस दर्ज करते। लेकिन इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। अदालत ने अपने अंतिम फैसले में याचिका कर्ता के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को निरस्त कर दिया।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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