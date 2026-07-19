सोनम वांगचुक के प्रदर्शन के बीच हाई कोर्ट का भूख हड़ताल पर बड़ा बयान, कहा- लोकतंत्र का…

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र की पहचान बताया। पीठ ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में नारे लगाना या हड़ताल करना अपराध नहीं है। हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कल सुबह शनिवार को पुलिस उन्हें उठाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई है। जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। सोनम वांगचुक के इस कदम ने पूरे देश में एक बार फिर से भूख हड़ताल को लेकर बहस छेड़ दी है। इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए भूख हड़ताल या प्रदर्शन को लेकर नया बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि 'नारे लगाना, भूख हड़ताल करना या प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है। ऐसे में इन मामलों में किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं किया जा सकता।'

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के एक किसान के खिलाफ सरकारी अधिकारी ने केस दर्ज करवाया था। अधिकारी ने आरोप लगाया था कि विभाग के काम के दौरान किसानों ने बिना अनुमति के नारे लगाए और हड़ताल करने की कोशिश की। इससे आम जनता को असुविधा हुई थी। इस आधार पर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस केस का मामला पल्लादम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा था। इसी को रद्द करवाने के लिए किसानों ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. निर्मल कुमार ने कहा कि आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और नारे लगाना हड़ताल करना यह तो लोकतंत्र की पहचान है। कोर्ट ने कहा, "चार्ज शीट में जो भी आरोप लगाए गए हैं। वह सामान्य प्रकृति के हैं। याचिका कर्ता के खिलाफ कोई भी आरोप गंभीर नहीं है। नारे लगाना और विरोध प्रदर्शन करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। विरोध करना लोकतंत्र की पहचान है। इसे हमारा संविधान भी मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता देता है।"