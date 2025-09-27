Sonam Wangchuk Pakistan relation under scrutiny Top five news of evening पाकिस्तान से वांगचुक के संबंधों की जांच, बेटे ने मां-बाप को दफनाया; पढ़िए शाम की बड़ी खबरें, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSonam Wangchuk Pakistan relation under scrutiny Top five news of evening

पाकिस्तान से वांगचुक के संबंधों की जांच, बेटे ने मां-बाप को दफनाया; पढ़िए शाम की बड़ी खबरें

सोनम वांगचुक का मामला बड़ा होता जा रहा है। लद्दाख के डीजीपी के मुताबिक वांगचुक के पाकिस्तान यात्रा की जांच होगी। वहीं, एशिया कप में सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। एक बेटे ने अपने ही बूढ़े मां-बाप को मारकर घर के अंदर दफना दिया। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 07:06 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान से वांगचुक के संबंधों की जांच, बेटे ने मां-बाप को दफनाया; पढ़िए शाम की बड़ी खबरें

सोनम वांगचुक का मामला बड़ा होता जा रहा है। लद्दाख के डीजीपी के मुताबिक वांगचुक के पाकिस्तान यात्रा की जांच होगी। वहीं, एशिया कप में सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। एक बेटे ने अपने ही बूढ़े मां-बाप को मारकर घर के अंदर दफना दिया। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंधों की चल रही जांच, बांग्लादेश भी गए थे: DGP
लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एस.डी. सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजने वाले एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की पिछले माह हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में, पुलिस वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच कर रही है। जामवाल ने सोनम वांगचुक को बुधवार को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान के जोधपुर की एक जेल में भेज दिया गया। यहां पढ़ें पूरी खबर।

एंबुलेंस 30 सेकंड में वहां से चली गई; गगनप्रीत को जमानत देते हुए कोर्ट
दिल्ली के धौंला कुआं के पास 14 सितंबर को हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए हादसे के बाद मौके पर एंबुलेंस पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, हादसे के बाद मौके पर 30 सेकंड तक एक एंबुलेंस मौजूद थी जो पास के अस्पताल ही जा ही रही थी। फिर भी वह घायलों को नहीं ले गई। क्या ये लापरवाही नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुछ ही सेकंड में एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी और 30 सेकंड तक वहीं रही। लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। जबकि उन्हें कोई इमरजेंसी भी नहीं थी औरआर्मी बेस अस्पताल, जा रहे थे जो पास में ही है। यहां पढ़ें पूरी खबर।

10 साल के बच्चे को 9वीं में दाखिला क्यों नहीं, HC ने NEP पर भी सवाल उठाया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 साल के एक बच्चे को 9वीं कक्षा में दाखिला देने से इनकार करने पर सीबीएसई की कड़ी आलोचना की। कोर्ट की पीठ ने सीबीएसई से कहा कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नीति पर केंद्र सरकार का रुख पूछा है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सीबीएसई द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। इसमें 10 साल के लड़के को 9वीं कक्षा में अस्थायी प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था। यहां पढ़ें पूरी खबर।

सूर्यकुमार की रफ्तार के आगे धोनी भी रह गए पीछे, ऐसा करने वाले पहले कप्तान
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को एशिया कप 2025 में लगातार छठा मुकाबला जीता। इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी का टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार पांच मैच जीते थे, वहीं मौजूदा भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में छठा मुकाबला जीता। भारतीय टीम जारी एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं। भारत ने कुल 6 मैच जीते हैं और इस दौरान पांच टीमों को धूल चटाई है। भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका को एशिया कप के आखिरी सुपर फोर मुकाबले में सुपर ओवर में हराया। यहां पढ़ें पूरी खबर।

कष्ट में थे, उन्हें मुक्ति दिला दी, मां-बाप को मारकर दफनाने वाले बेटे का खुलासा
एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में 53 साल के एक व्यक्ति ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस व्यक्ति का कहना है कि उसने अपने माता-पिता को मारकर, लाश घर के पिछवाड़े में दफना दी। यह बातें उसने एक टीवी इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू देने के लिए उसने खुद ही रिपोर्टर को बुलाया था। उसके कबूलनामे का यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। अपने माता-पिता की हत्या की बात कबूलते हुए उसके चेहरे पर जरा भी पश्चाताप का भाव नहीं है। इसके बजाए वह कह रहा है कि उसके पैरेंट्स कष्ट में थे। उन्हें मौत देकर उसने अपना बेटा होने का फर्ज पूरा किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर

sonam wangchuk Leh-Ladakh Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।