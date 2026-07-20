सोनम वांगचुक को अब नहीं चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? शर्तों में जिक्र नहीं

इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी कहा था कि अगर सरकार वांगचुक से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाती है कि संसद सत्र में शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा, तो वह सोमवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू करने वाले सोनम वांगचुक की हालिया शर्तों से शिक्षा मंत्री का नाम ही गायब है। दरअसल अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने 19 जुलाई को एक पत्र लिखकर कहा है कि अगर सरकार उनकी कुछ शर्तें मान लें तो वे अपना अनशन तोड़ने को तैयार हैं। इस पत्र में उन्होंने 3 शर्तों का जिक्र किया है। हालांकि इनमें कहीं भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की गई है। अब सवाल उठने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक बयान में इसकी सफाई दी गई है।

इससे पहले पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोमवार को अपना अनशन खत्म करने का संकेत दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हाथ से लिखे नोट को शेयर करते हुए वांगचुक ने इसमें लिखा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में विफलता और पेपर लीक की जिम्मेदारी लेती है, तो वह तुरंत अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे।

क्या हैं 3 शर्तें? अनशन खत्म करने के लिए सोनम वांगचुक ने मुख्य रूप से तीन शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि वे अपना अनशन तोड़ देंगे अगर, सरकार हाल ही में हुई पेपर लीक की घटनाओं और शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त यह है कि सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता संसद पहुंचें, जहां अलग-अलग राजनीतिक दलों के सांसद उन्हें यह आश्वासन दें कि आगामी मानसून सत्र में वे शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दे को उठाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि बड़ी पार्टी के शीर्ष नेता अस्पताल में आकर उनसे मुलाकात करें और मांगें पूरी करने का आश्वासन दें।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वांगचुक की चुप्पी हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सोनम वांगचुक द्वारा रखी गईं नई शर्तों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं है। यह इसीलिए अहम है कि क्योंकि 20 जून से जंतर-मंतर पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में CJP की मुख्य मांग यही रही थी। खुद वांगचुक कई बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर चुके थे।

क्या बोली CJP? इस बीच CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपना रुख साफ किया है और कहा है कि सरकार से उसकी मुख्य मांगें बदली नहीं हैं। CJP का कहना है कि वे आत्महत्या करने वाले 20 से अधिक छात्रों की मौत के मामले में धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही चाहते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग पर कायम हैं। CJP ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रतिबंधों के बाद भी संसद तक मार्च का कार्यक्रम भी जारी रहेगा। इसके अलावा वांगचुक को अस्पताल से रिहा करने की भी मांग की गई है।

जंतर-मंतर से हटाकर ले जाया गया अस्पताल इससे पहले 59 वर्षीय सोनम वांगचुक को बीते शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर से जबरन हटाकर अस्पताल ले जाया गया था। उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ जबरन अस्पताल में हिरासत में रखा गया है। इससे पहले उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही पार्लियामेंट मार्च की भी घोषणा की गई थी। इससे पहले ही दिल्ली पुलिस वांगचुक को अस्पताल ले गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि विशेषज्ञों की सलाह और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वांगचुक की जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है।