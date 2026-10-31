'एक बार सबको जेल जाना चाहिए', सोनम वांगचुक ने एक वीडियो से अभिजीत दीपके को सुनाया?
सोनम वांगचुक ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनपर भी प्रशासन ने पीस बॉन्ड साइन करने का दबाव बनाया था लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया।
जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने और सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। सीजेपी के सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके सभी को 50 हजार के निजी मुचलके और पीस बॉन्ड पर साइन करवाने के बाद छोड़ा गया। पीस बॉन्ड को लेकर ही पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगजुक ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 'सबको एक बार जेल जाना जरूरी है। अपराध के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए।'
...फिर लौटकर नहीं आया पीस बॉन्ड
सोनम वांगचुक ने कहा कि चार साल पहले मेरे भी सामने पीस बॉन्ड भरने वाली बात आई थी। मुझे नजरबंद किया गया और लंबे समय तक जेल में डालने की धमकी दी गई। उस समय मैंने एक वीडियो बनयाा था। इसके बाद वांगचुक ने वह वीडियो शेयर किया।
वीडियो में क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक
27 जनवरी 2023 के वीडियो में सोनम वांगचुक कहते हैं, आज जब मैंने अवैध नजरबंदी और एलजी साहब के मनमानियों के बारे में बयान देना शुरू किया तो एक अधिकारी ने यह कागज थमाया जो कि एक बॉन्ड है। इसमें कहा गया है की मैं ने तो सार्वजनिक सभा में शामिल होऊंगा और ना ही भाषण दूंगा। हालिया घटनाक्रम को लेकर मैं को भी गतिविधि नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो....।
वांगचुक ने कहा, मुझे अपने हाथों ही आर्टिकल 19 के तहत अधिकार उनके हवाले करना था और 50 हजार रुपये भी भरने थे। जब मैंने कहा, अगर मैं पैसा नहीं भरता हूं तो क्या होगा। मैंने कहा, यह तो सबसे अच्छा होगा। जो व्यक्ति मरने से नहीं डरा, वह भला डिटेंशन से डरेगा। आपने मुझे नजरबंद कर रखा है। कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। कई पुलिसकर्मी माइनस 10 डिग्री में यहां चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें कोई तंबू टेंट ही दे दिया होता।
आपको बता दें कि नेहा बोरा से भी पीस बॉन्ड साइन करने को कहा गया था लेकिन उन्होंने एसईएम कोर्ट को साफ इनकार कर दिया। वहीं सौरफ दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका तीनों ही पीस बॉन्ड पर साइन कर चुके हैं। 1 नवंबर को विपक्ष रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहा है। इस रैली का सीजेपी और नेहा बोरा दोनों ने समर्थन किया है। हालांकि सीजेपी से कोई भी नेता इस रैली में शामिल नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें