पेपर लीक पर पीएम मोदी के ऐलान से सोनम वांगचुक तोड़ेंगे अनशन? सरकार से और क्या मांग
पेपर लीक पर पीएम मोदी के ऐलान से उम्मीद जगी है कि सोनम वांगचुक अपना तोड़ सकते हैं। वे फिलहाल गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। जानिए क्या हैं उनकी प्रमुख मांगें और कब तोड़ेंगे अनशन?
पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुलकर सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ सकते हैं।
28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोनम वांगचुक
सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सोनम वांगचुक परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। पिछले दिनों वांगचुक ने अपने पुराने रुख में नरमी बरती है।
वांगचुक ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार उन्हें यह भरोसा दिलाए कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो वह अपना आमरण अनशन समाप्त कर देंगे। इसके अलावा, सोनम की दो और मुख्य मांगे हैं। इसमें पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा शामिल है। वांगचुक ने शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने को संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी रखी है। वांगचुक ने कहा कि भले ही अनशन के दौरान उनका वजन लगभग 11 किलोग्राम कम हो गया है, फिर भी वह अपने काम पर लौटना चाहते हैं।
मैं अब भी जिंदा हूं- वांगचुक
मेदांता अस्पताल से एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा, ''मैं अब भी जिंदा हूं। यह मेरे अनशन का 25वां दिन है। मेरा वजन लगभग 11 किलोग्राम कम हो गया है। मेरी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन मैं ठीक हूं।'' उन्होंने कहा, ''मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह छात्रों पर दोबारा बल प्रयोग न करे और न ही कोई वाद या प्राथमिकी दर्ज करे। मुझे इसके लिए भरोसा चाहिए। अगर मुझे यह भरोसा मिल जाता है, तो मैं आज अपना अनशन तोड़ दूंगा। अगर कोई भरोसा नहीं मिलता है, तो मुझे इसे जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।''
वांगचुक ने कहा कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) की ओर से सोमवार को आयोजित 'चलो संसद' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद उन्होंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ''क्योंकि कार्रवाई बर्बर थी, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया। मैं उन सभी छात्रों की प्रशंसा करना चाहता हूं जिन पर लाठियां बरसी, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। जबकि उन्हें उकसाया गया था और पथराव करवाने के लिए लोगों को बुलाया गया था।''
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे: पहली बार बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक को लेकर युवाओं के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।
मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ''विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।''
केंद्रीय मंत्रियों और 65 सांसदों ने अनशन खत्म करने का आग्रह किया
इससे पहले वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और 65 सांसदों समेत कई नेताओं ने उनसे अपना अनशन खत्म करने का आग्रह किया है। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे एक पत्र में वांगचुक ने कहा कि वह मंगलवार रात उनसे अस्पताल में मिले थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार नीट प्रश्नपत्र 'लीक' के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। साथ ही, परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से संसद में सार्थक चर्चा भी की जाएगी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल होगा।
उन्होंने अपना अनशन तोड़ने की शर्तों में से एक के तौर पर यह भरोसा भी मांगा कि विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वांगचुक ने मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा, ''उनका एकमात्र 'अपराध' एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली के लिए आवाज उठाना रहा है।'' जलवायु कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया मंच पर पत्र की प्रति साझा करते हुए कहा, ''अपना अनशन तोड़ने के संबंध में सरकार से एक अपील... एक बार सरकार से आश्वासन मिल जाने के बाद, मैं शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों से भी अपील करूंगा कि वे फिलहाल आंदोलन रोक दें और सरकार के साथ बातचीत शुरू करें।' वांगचुक ने 'चलो संसद' मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस के ज्यादतियों और ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के बावजूद यह मार्च शांतिपूर्ण रहा।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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