लद्दाख में विधानसभा से कम कुछ भी मंजूर नहीं; केंद्र सरकार पर फिर भड़के सोनम वांगचुक

वांगचुक ने कहा कि 22 मई को हुई बैठक से लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने की उम्मीद जगी थी। वांगचुक के अनुसार, प्रतिनिधियों ने शुरुआत में पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा था।

सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने केंद्र सरकार पर लद्दाख की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि सरकार मई में बनी सहमति से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि 22 अक्तूबर वाली बैठक नहीं होने से लद्दाख की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। आपको बता दें कि वह इस बैठक में शामिल होने के लिए लद्दाख के साथ दिल्ली आए थे।

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वांगचुक ने कहा कि 15 अक्टूबर को लेह में बैठक हुई थी। इसके बाद लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों ने 22 अक्टूबर को होने वाली वार्ता की तैयारी कर ली थी।

आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को लेह में हुई बैठक में संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना मसौदा सौंपा था। मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित मसौदा प्राप्त किया था। वांगचुक ने कहा कि दोनों मसौदों की बिंदुवार तुलना की गई थी और उम्मीद थी कि मतभेदों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

'विधानसभा से कम स्वीकार्य नहीं' वांगचुक ने कहा कि 22 मई को हुई बैठक से लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने की उम्मीद जगी थी। वांगचुक के अनुसार, प्रतिनिधियों ने शुरुआत में पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन जब उनसे कहा गया कि क्षेत्र के पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो उन्होंने विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ''हम फिर दोहरा रहे हैं कि विधानसभा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों वाले केंद्र शासित प्रदेश से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा।''

वांगचुक ने कहा कि चीन से लगी सीमा पर लद्दाख की सामरिक स्थिति के कारण वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, ''चीन लद्दाख को अपना क्षेत्र बता रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। अपनी जिद के कारण सीमाओं को कमजोर मत कीजिए।''

सोनम वांगचुक के संस्था को नहीं मिलेगी जमीन लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक के संस्थान को भूखंड आवंटित करने का फैसला रद्द करने का बचाव करते हुए उनपर कानून की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रशासन ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान नहीं होने एवं पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने के कारण आवंटन स्वतः समाप्त हो गया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में प्रशासन ने कहा कि फ्यांग थांग में 1,076 कनाल और एक मरला भूखंड का 40 साल के लिए किया गया आवंटन पांच मई, 2019 को कानून के प्रावधानों के तहत स्वतः समाप्त हो गया था।