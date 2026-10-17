'ये कैसा राम राज्य है?' चीन का नाम लेकर सरकार पर भड़के सोनम वांगचुक; दीपके पर चुप

लद्दाख के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने पर सोनम वांगचुक ने वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, ‘कैसा रामराज्य है यह?’ उन्होंने अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कहा।

लद्दाख के मुद्दे पर केंद्र से क्यों नाराज हैं सोनम वांगचुक? बातचीत फेल होने के बाद उठाए सवाल (सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके, फाइल फोटो)

हाल ही में लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग निराश, नाराज और हैरान हैं। वांगचुक के मुताबिक, निर्वाचित विधानसभा और अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सुरक्षा उपायों को लेकर जो आश्वासन दिए गए थे, उनसे केंद्र पीछे हट गया। इस दौरान वांगचुक ने चीन का नाम लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा।

लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बुधवार को हुई बातचीत किसी बड़े नतीजे पर पहुंचे बिना समाप्त हो गई। दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने रहे। लद्दाख के नेताओं ने कहा कि दोनों पक्षों के रुख में काफी अंतर है। प्रस्तावित निर्वाचित विधानसभा के अधिकार बातचीत में सबसे बड़ा विवाद का विषय रहे। इसके एक दिन बाद सोनम वांगचुक ने केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि आखिर रामराज्य के आदर्श कहां चले गए।

‘कैसा रामराज्य है, जहां वादे पूरे नहीं होते’ वांगचुक ने एक वीडियो बयान में कहा कि लद्दाख के लोगों को उम्मीद थी कि बातचीत में कुछ छोटे-मोटे मतभेद सामने आएंगे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अंतर काफी बड़ा निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक बार फिर अपने वादों से पीछे हट गई। उन्होंने कहा, ‘‘हम हैरान थे। हमें लगा था कि कुछ मामूली मतभेद होंगे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था।’’

वांगचुक के मुताबिक, केंद्र ने कहा कि विधानसभा छोटी होगी और मुख्य सचिव उसके अधीन नहीं होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सुरक्षा उपाय देने के वादे से भी सरकार पीछे हट गई। उन्होंने सवाल किया, ‘‘हम किस रामराज्य की बात कर रहे हैं? वह आदर्श कहां है कि जान चली जाए, लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए?’’

वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग हर युद्ध में देश के साथ खड़े रहे हैं और दुश्मन देशों से मुकाबला किया है। लेकिन जब अपने ही देश की सरकार ऐसा व्यवहार करती है, तो लोग कहां जाएं और क्या कहें?

चीन के बयान पर भी बोले वांगचुक वांगचुक ने लद्दाख को लेकर चीन की टिप्पणियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के नेताओं और लोगों ने चीन के बयान की निंदा की थी और चीन को इस मामले में कोई विश्वसनीयता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग भारत में खुश रहेंगे और आगे भी भारत के साथ रहेंगे। वांगचुक ने तिब्बत का जिक्र करते हुए कहा कि चीन को पहले तिब्बत को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन नहीं बल्कि तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है।

उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि चीन के बयान की निंदा किए जाने के महज तीन घंटे बाद लद्दाख के नेताओं को अपने ही देश के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करनी पड़ी, जिसमें उन्हें अपने अधिकारों और आश्वासनों को लेकर निराशा हाथ लगी। वांगचुक के बयान का मुख्य सवाल यही था कि जब लद्दाख के लोग देश के साथ खड़े हैं, तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और पहले दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के मामले में केंद्र सरकार पीछे क्यों हट रही है।

अनुच्छेद 371 पर क्या हुआ था वादा? वांगचुक ने बताया कि इस साल मई में लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। उस दौरान एक विशेष विधानसभा गठित करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके अधीन पूरा प्रशासनिक तंत्र आएगा। इसमें मुख्य सचिव भी शामिल होंगे।

उनके मुताबिक, उस बातचीत में छठी अनुसूची के बजाय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सुरक्षा उपाय देने की बात कही गई थी। लद्दाख के नेताओं ने इसी आश्वासन के आधार पर आगे की बातचीत में उम्मीदें लगाई थीं। वांगचुक ने कहा कि मई में हुई बातचीत के बाद बुधवार की बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसमें उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई।

2019 में केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद किए गए वादों का भी जिक्र वांगचुक ने कहा कि 2019 में लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया था। उन्होंने दावा किया कि इन वादों के आधार पर भाजपा ने दो चुनाव भी जीते। हालांकि, उनके मुताबिक, दो साल बाद केंद्र सरकार इन आश्वासनों से पीछे हट गई।

वांगचुक ने कहा कि जब लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों, अनशन और पदयात्रा के जरिए अपने अधिकारों और वादों की याद दिलाने की कोशिश की, तो 24 सितंबर को अंधाधुंध गोलीबारी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें लोगों की जान गई और उनके जैसे लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जेल भेज दिया गया। वांगचुक खुद इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं और उन्हें एनएसए के तहत छह महीने जेल में रहना पड़ा था।

अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर चुप्पी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए जाने के मामले में सोनम वांगचुक की ओर से कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आने नहीं आई है। इससे पहले 10 अक्टूबर को दीपके के नेतृत्व में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के अपने फैसले के बारे में वांगचुक ने कहा था कि वह लद्दाख में अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण रहने और अलग-अलग समूहों के नेताओं से एकजुटता बनाए रखने की अपील भी की थी।