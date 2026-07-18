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सोनम वांगचुक का कोई इलाज नहीं चल रहा, सिर्फ टेस्ट हुए, पत्नी गीतांजलि ने दिया बड़े अपडेट

By Shubham Sharma
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सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की पूरी शिक्षा प्रणाली को सुधारने का एक बड़ा अभियान बन चुका है। इसने पूरे देश की अंतरात्मा को काफी हद तक जगा दिया है।

सोनम वांगचुक का कोई इलाज नहीं चल रहा, सिर्फ टेस्ट हुए, पत्नी गीतांजलि ने दिया बड़े अपडेट

नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह जंतर-मंतर से जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया है कि पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च हर हाल में होकर रहेगा। सफदरजंग अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए गीतांजलि ने आंदोलन की अगली रूपरेखा और वांगचुक की सेहत को लेकर कई गंभीर दावे किए।

गीतांजलि जे. आंग्मो ने साफ किया कि वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, "संसद मार्च होकर रहेगा। 20 जुलाई का मार्च पूरी तरह कंफर्म है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना नीति निर्माताओं और सरकार का काम है, लेकिन हमारा काम उन्हें यह बताना है कि यह सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की पूरी शिक्षा प्रणाली को सुधारने का एक बड़ा अभियान बन चुका है। इसने पूरे देश की अंतरात्मा को काफी हद तक जगा दिया है।

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सिर्फ नमक-पानी पर वांगचुक, इलेक्ट्रोल पाउडर भी नहीं लिया

20 दिनों के लंबे अनशन के बावजूद सोनम वांगचुक झुकने को तैयार नहीं हैं। डॉक्टरों ने वांगचुक की गिरती सेहत को देखते हुए उन्हें इलेक्ट्रोल पाउडर देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे लेने से साफ मना कर दिया।

वह किसी भी तरह की चीनी नहीं ले रहे हैं और केवल उसी नमक-पानी के भरोसे हैं, जो वे अनशन की शुरुआत से ले रहे थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वह शारीरिक रूप से कमजोर जरूर हुए हैं और उनकी मांसपेशियां कम हुई है, लेकिन वे पूरी तरह अलर्ट और मानसिक रूप से बेहद मजबूत हैं।

उन्होंने ये भी बताया, “फिलहाल सोनम का कोई इलाज नहीं चल रहा है। केवल निगरानी और जांच की जा रही है।”

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मेडिकल रिपोर्ट पर खड़े किए सवाल?

गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठाए है।

अउन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने केवल नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य की निगरानी करने की बात कही थी, अस्पताल में भर्ती करने का कोई आदेश नहीं दिया था। इसलिए पुलिस की यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से वांगचुक का पोटैशियम लेवल 2.9 बताए जाने पर उन्होंने हैरानी जताई। गीतांजलि ने कहा, "कल तक उनका पोटैशियम लेवल 4.3 था, वह अचानक आज इतना कम नहीं हो सकता। क्योंकि अस्पताल हमें रिपोर्ट्स नहीं दे रहा है, इसलिए हम किसी भी बाहरी लैब से इन टेस्ट्स की दोबारा जांच करवाएंगे और उसके बाद ही कोई दवा देने की इजाजत देंगे।"

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे सरकार की इस चिंता के लिए आभारी हैं, लेकिन आगे के कदम वे खुद संभालेंगे और इसमें किसी सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल देंगे, तो उन्होंने दो टूक कहा, "वह दौर अलग था, यह दौर अलग है। मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती।"

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अस्पताल प्रशासन और पुलिस का क्या है कहना?

सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चारु बांबा ने कहा, सोनम वांगचुक को सुबह करीब 7:40 बजे लाया गया। लंबे अनशन के कारण वे थोड़े कमजोर हैं और उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन है। हालांकि, उनके बाकी सभी वाइटल पैरामीटर्स स्थिर हैं और उन पर नजर रखी जा रही है।

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लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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