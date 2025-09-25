sonam wangchuk in trouble once he opposed industry and now unemployment आखिर क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक? पहले किया इंडस्ट्री का विरोध, अब बेरोजगारी पर उबाल, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newssonam wangchuk in trouble once he opposed industry and now unemployment

आखिर क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक? पहले किया इंडस्ट्री का विरोध, अब बेरोजगारी पर उबाल

इस पूरे बवाल में ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नाम भी गलत कारणों से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उनके भड़काऊ भाषणों ने माहौल को खराब किया और जेन जेड कही जाने वाली युवा पीढ़ी के लोग सड़कों पर उतर आए। यही नहीं सोनम वांगचुक ने इसी साल फरवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 05:52 PM
share Share
Follow Us on
आखिर क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक? पहले किया इंडस्ट्री का विरोध, अब बेरोजगारी पर उबाल

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को जो बवाल हुआ, उसने दिल्ली तक हलचल मचा दी। 1989 के बाद लद्दाख की शांत घाटी में पहली बार इतना उबाल देखा गया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 70 लोग घायल हैं। इस पूरे बवाल में ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नाम भी गलत कारणों से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उनके भड़काऊ भाषणों ने माहौल को खराब किया और जेन जेड कही जाने वाली युवा पीढ़ी के लोग सड़कों पर उतर आए। यही नहीं सोनम वांगचुक ने इसी साल फरवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

इसके अलावा उनके एनजीओ को फंडिंग की सीबीआई जांज भी शुरू हो गई है। यही नहीं उनकी मांगों में विरोधाभास की भी चर्चा हो रही है। 2020 में उन्होंने लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की थी और कहा था कि हमें पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिए। वांगचुक का कहना था कि जिस तरह दिल्ली से शासन चल रहा है और यहां उद्योग आ रहे हैं, उससे यहां के स्थानीय लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उनका कहना था कि यहां तिब्बत जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे तिब्बत में चीनियों की आबादी अब बढ़ रही है और ऐसे ही लद्दाख के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वहीं अब उनका कहना है कि लद्दाख के युवा बेरोजगार हैं और उनके मन में गुस्सा है।

पहले किया था उद्योगों का विरोध, अब बेरोजगारी पर गुस्से वाली बात

इसी के चलते सोनम वांगचुक पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वह 2020 में कह रहे थे कि लद्दाख में उद्योग नहीं आने चाहिए। अब उनका कहना है कि लद्दाख के युवाओं में बेरोजगारी के चलते गु्स्सा है। वांगचुक ने 2020 में अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा था कि तिब्बत के सारे खनिज खत्म हो गए हैं। चीन ने पूरे इलाके पर नियंत्रण कर रखा है और वहां अब मूल निवासियों की स्थिति खराब है। यदि लद्दाख के लोगों के लिए कोई कानून न बना तो फिर वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तिब्बत का उदाहरण देते हुए वांगचुक ने कहा था, 'तिब्बत में अब तिब्बती खोजने से भी नहीं मिलते। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के लोगों की आबादी वहां तेजी से बढ़ गई है। तिब्बतियों के पास कोई अधिकार नहीं हैं।'

जब सोनम वांगचुक ने तिब्बत में अत्याचारों से की थी लद्दाख की तुलना

वांगचुक का कहना था, 'लद्दाख के लोगों को डर है कि यदि यहां उद्योग लगे तो फिर लाखों लोग बाहर से आएंगे। इससे पर्यावरण को खतरा होगा। यदि यहां उद्योग आए तो फिर ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति होगी कि हम क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाएंगे।' वहीं अब उन्होंने अलग ही बात कही है। सोनम वांगचुक ने कहा, 'एक तरफ बीते 5 सालों में तेजी से यहां बेरोजगारी बढ़ी है। यहां के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वहीं लोकतंत्र भी अब खत्म है। आम लोगों की यहां कोई डिमांड नहीं मानी जा रही।' इस तरह सोनम वांगचुक के रुख पर सवाल उठ रहे हैं कि जब वह इंडस्ट्री के खिलाफ हैं तो फिर अब बेरोजगारी के नाम कैसे आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं।