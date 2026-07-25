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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आया सोनम वांगचुक का पहला बयान, क्या बोले?

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र की जीत है। वांगचुक ने प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए लंबे समय तक अनशन किया था।

Sonam Wangchuk First Reaction on Dharmendra Pradhan Resignation Know What He Said
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आया सोनम वांगचुक का पहला बयान

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। सोनम वांगचुक ने प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए पहले जंतर-मंतर और फिर सफदरजंग और मेदांता अस्पताल में अनशन किया था। इसके बाद सरकार के दो मंत्रियों के आग्रह पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने कहा, ''यह लोकतंत्र की जीत है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी... सीधे सड़कों से। यह शांति, सब्र और लगन की जीत है। सीजेपी, देश के जेनजी को बधाई और डर और डर के डर को दूर करने और देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए आप सभी नागरिकों का धन्यवाद। जवाबदेही से, अब सुधारों की ओर।''

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा का स्वागत किया है लेकिन कहा है कि छात्रों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। सीजेपी के नेताओं ने शनिवार को जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की तीन मुख्य मांगों पर जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों को संबोधित करने वालों में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल थे।

सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कल हुई बातचीत में प्रतिनिधिमंडल की ओर से तीन मांगे रखी गयी थी। इनमें प्रधान का इस्तीफा, नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता राशि तथा आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ दर्ज की गयी सभी प्राथमिकियां वापस लेने की मांग शामिल है। आखिरी दो मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी थी, लेकिन प्रधान के इस्तीफे के बारे में निर्णय के लिए दोपहर तक बताने को कहा गया था। सरकार की ओर से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तथा जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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