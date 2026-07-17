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58 दिन का अनशन और फिर...कौन थे श्रीरामुलु जिनके आगे झुक गई नेहरू सरकार; बदल गया देश का नक्शा

By Ankit Ojha
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1952 में श्रीरामुलु की 58 दिन के अनशन के बाद मौत हो गई। इसके बाद तेलुगु भाषी इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। पुलिस की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी भी मारे गए। तब जाकर नेहरू सरकार झुकी और आंध्र स्टेट का ऐलान किया।

58 दिन का अनशन और फिर...कौन थे श्रीरामुलु जिनके आगे झुक गई नेहरू सरकार; बदल गया देश का नक्शा

पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछळे 19 दिनों से अनशन पर हैं। उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। इसके बाद भी वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। ऐसे समय में लोगों को ऐसे दो लोगों की याद आ रही है जिन्होंने अनशन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। एक हैं पोट्टी श्रीरामुलू और दूसरे हैं जीडी अग्रवाल। पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगुभाषियों के लिए अलग प्रदेश की मांग करते हुए 58 दिन अनशन किया लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। वहीं जब उनकी जान चली गई तो जनाक्रोश इतना बढ़ा कि तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार को झुकना पड़ा और अलग राज्य (आंध्र प्रदेश) का ऐलान करना पड़ा।

कौन थे श्रीरामुलु पोट्टी

श्रीरामुलु पोट्टी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पहले उन्होंने अंग्रेजी स सरकार में सैनेट्री इंजीनियरिंग की और रेलवे में नौकरी करने लगे। लेकिन 1928 में जब उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई तो उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित करने का फैसला कर लिया और महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। 1930 के नमक आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक वह महात्मा गांधी के साथ ही रहे। उन्होंने 1946 में एक बार दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए अनशन शुरू किया। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें काफी समझाया-बुझाया लेकिन वह अनशन छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में गांधी जी के समझाने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब 'इंडिया आफ्टर गांधी' में श्रीरामुलु के बारे में लिखा है। गांधी जी कहा करते थे कि वह बहुत ही जोरदार कार्यकर्ता हैं लेकिन थोड़ा सनकी हैं। गुहा ने अपनी किताब में कहा है कि गांधी जी के कहने का मतलब था कि श्रीरामुलु दृढ़संकल्प हैं। 1951 में तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग करते हुए सीताराम स्वामी ने पांच सप्ताह का अनशन किया था। विनोबा भावे के निवेदन पर उन्होंने अनशन तोड़ दिया।

उस समय मद्रास स्टेट हुआ करता था। 1952 में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा और 145 में से केवल 43 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। हालांकि केंद्र सरकार तेलुगुभाषियों को अलग राज्य देने को तैयार नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और मद्रास के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी को लगता था कि अगर आंध्र एक अलग राज्य बना दिया गया तो मद्रास उनके हाथ से निकल जाएगा। उधर तेलुगु भाषियों और तमिल भाषियों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। शहरों के बंटवारे को लेकर उनमें असहमति थी। इसी बीच श्रीरामुलु ने अनशन करने का फैसला किया। तेलुगुभाषी लोगों का और स्वामी सीताराम का उन्हें समर्थन मिला।

इधर श्रीरामुलु ने अनशन शुरू किया और उधर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पीएम नेहरू और राजगोपालाचारी के खिलाफ नारे लगने लगे। 3 दिसंबर को श्रीरामुलु को अनशन पर बैठे 6 सप्ताह हो गए थे लेकिन उनसे सरकार का कोई भी नुमाइंदा मिलने नहीं आया। सीएम राजगोपालाचारी ने इसको लेकर पंडित नेहरू को पत्र लिखा। पंडित नेहरू ने टेलीग्राम से जवाब दिया कि इससे हिलना नहीं है और इस अनशन को नजरअंदाज कर दो।

अनशन के 52वें दिन प्रधानमंत्री अगर इस तरह से अनशन के बल पर राजनीतिक या फिर प्रशासनिक बदाव होते हैं तो इससे लोकतांत्रिक सरकार ही खत्म हो जाएगी। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राजगोपालाचारी को पत्र लिखा और कहा कि अब मांगों को मान लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंध्र लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सरकार ने आंध्र प्रदेश बनाने का औपचारिक ऐलान नहीं किया। श्रीरामुलु ने अनशन भी नहीं तोड़ा। उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 58वें दिन वह बोलने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। त्वचा पीली पड़ गई। वह पानी भी नहीं पी पा रहे थे। फिर उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। डॉक्टरों ने सलाह दी कि कुछ खा लें लेकिन श्री रामुलु ने अपने होठ पर उंगली रख ली, मानो कह रहे हों कि अब कुछ रहने दो। प्राण त्यागने में ही सुकून है। मैं जीना नहीं चाहता।

58 दिन के अनशन के बाद हो गई मौत

58 दिन के अनशन के बाद श्रीरामुलु की 15 दिसंबर 1952 को 51 वर्ष की आयु में मौत हो गई। उनके शव को सड़क किनारे रखा गया और फिर लोगों का हुजूम उमड़नेलगे। स्कूल के बच्चे भी काल ेझंडे लेकर निकले। लोगों ने छाती पीट-पीटकर मातम मनाया । तेलुगु भाषी इलाके में हिंसा शुरू हो गई। ट्रेनों को रोका गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। रेलवे की संपत्ति को आग लगा दी गई। टेलीग्राफ के वायर काट दिए गए। इसके बाद पुलिस की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई।

श्रीरामुलु की मौत के बाद बना आंध्र प्रदेश

इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को इस बात का अहसास हुआ कि यह हिंसा ऐसा नहीं रुकने वाली है। राजनीतिक गणित को देखते हुए 19 दिसंबबर को यानी श्रीरामुलु के निधन के चार दिन बाद अलग आंध्र प्रदेश का ऐलान कर दिया. इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया जिसकी राजधानी कुरनूल थी। तीन साल बाद 1956 में आंध्र स्टेट को तेलंगाना इलाके के साथ (जो कि हैदराबाद स्टेट था) के साथ मर्ज किया गया और तब पूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से फिर से अलग किया गया।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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