साथियों, मुझे आपसे मदद चाहिए, सोनम वांगचुक की भावुक अपील; कहा- मुझे नाम बताएं
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक बार फिर लोगों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि साथियों 15 अगस्त आ रहा है और मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं पिछले दिनों देश के बारे में सोचता रहा। इससे पहले जब वांगचुक जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे थे तब लोगों से सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी।
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि 15 अगस्त आ रहा है और मुझे आपसे मदद चाहिए। वांगचुक ने कहा कि साथियों पिछले दिनों मैं जरा बीमार रहा और बिस्तर पर बैठा अपने देश के भविष्य के बारे में सोचता रहा। और जितना सोचता उतना ही निराश होता रहा। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज हमसे मीलों दूर निकल चुके हैं। बड़े देशों की बात न करें तो थाइलेंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक की श्रीलंका और बांगला देश भी हमसे आगे हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी की बात करें तो ये छोटे देश भी हमसे आगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं, बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
वांगचुक ने कहा कि एक तरफ मैं आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा। पिछले दो महीनों में आंदोलन किए। और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए, उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिख रहा है। जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी, देश का भविष्य भी पिछड़ा रहेगा। वैसे ही अगर दिल्ली में एक पार्टी के सरकार से अन्याय पर आवाज उठाई और सरकार ने बर्बरता से उस आवाज को दबाया को तो दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी के सरकारों ने भी वही किया। वैसे ही बर्बरता से लोगों की आवाज दबाया। यहां पार्टियों की भी बात नहीं है।
एक्टिविस्ट ने कहा कि अगर हम सरकारों को बदलने की बात करें तो 2012-13 में भ्रष्टाचार के आरोप में एक सरकार को बदल दिया। एक नई सरकार आई मगर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है। उससे भी दो गुना, तीन गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है। हमें डरा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए। एक क्रांति चाहिए। एक पीसफुल रिज्यूलेशन चाहिए इस देश में ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो, पूरा देश गलत रास्ते पर चल पड़ता है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि इन हालातों के बावजूद ऐसे नेता हैं जो सही रास्ते और सच्चाई पर चलते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं। क्या आपको मालूम है अगर हमारे संसद को लें तो लगभग आधे सांसदों पर आरोप हैं। कई आपराधिक केस हैं। एक तिहाई पर तो मर्डर, रेप और किडपिंग के गंभीर आरोप हैं। तो ऐसे में देश विक्सित कैसे बनेगा। और ये मैं किसी खास पार्टी या पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं।
वांगचुक ने कहा कि इस देश में एक बड़े बदलाव, बड़े क्रांति की जरूरत है। ताकि आने वाले समय में होने वाले चुनावों में वो नेता आगे जाएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाएं। और इसके लिए मैं हमारे देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं। उनको एक साथ लाना चाहता हूं। उनसे सलाह और सुझाव लेना चाहता हूं। वो नहीं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल हैं, बल्कि वो जो निस्वार्थ हैं, सेल्फलस हैं, चरित्रवान हैं और उसूलों पर चलते हैं। मैं ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूं। मगर यहां लद्दाख में बैठे मैं नहीं जानता हूं वो कहां हैं, कौन हैं। और इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं।
इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे एक भेंट या तोहफा दे सकते हैं। आप ऐसे नाम सुझाएं जिन्हें आप जानते हों और ऐसे गुण रखते हों, और आगे जाकर जो हमारे देश का एक नया नक्शा बनाने में मदद कर सकें। इनके साथ मैं आप लोगों का सुझाव लेने के लिए आपके राज्य में, आपके शहरों में भी आना चाहूंगा। तब तब के लिए धन्यवाद। स्वतंत्रंता दिवस की बधाई और जय हिन्द।
बता दें कि सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देने के लिए 26 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। उनके अनशन के कारण यह आंदोलन देशव्यापी बना था और सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा था। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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