सोनम वांगचुक को ले गई पुलिस, लेकिन अभी भी डटे कई लोग; 21वें दिन जारी भूख हड़ताल
नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। कई लोग अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे।
नीट पेपर लीक विवाद और देशभर में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। शनिवार को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। जहां पुलिस सोनम वांगचुक को उठा ले गई है वहीं कई प्रदर्शनकारी अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। फिलहाल जंतर-मंतर पर फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करने को कहा गया है।
CJP के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बताया कि नेहा, आमीन, मनीष और हमद की भूख हड़ताल 21वें दिन भी जारी है। जेएनयू की पीएचडी छात्रा नेहा बोरा ने बताया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले गई और भूख हड़ताल के 21वें दिन बाकी भूख हड़तालियों को भी ले जाने की कोशिश की। नेहा की भूख हड़ताल का आज 21वां दिन है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले जाए जाने के बाद भी ये लोग अभी भी उसी जगह पर मौजूद हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल में शिफ्ट
नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह और सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है। डीसीपी ने कहा, "हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते समय प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे हल्की हलचल हुई। हालांकि, पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया।" पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक धरना स्थल खाली करने की अपील भी की है।
समर्थकों का आरोप- सादे कपड़ों में आई पुलिस, मारपीट भी की
पुलिस की इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक समर्थक ने बताया, "सुबह-सुबह करीब 10 पुलिसकर्मी यह कहकर धरना स्थल पर आए कि वे मेडिकल टीम से हैं। जब हमें शक हुआ कि वे डॉक्टर नहीं लग रहे हैं, तो हमने उनसे इंतजार करने को कहा। लेकिन उन्होंने अचानक हाईकोर्ट का आदेश होने की बात कही और वांगचुक सर को अपने साथ ले गए।"
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत डिपके ने 'एक्स' पर दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है और उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान अनशन पर बैठे अन्य कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए छात्रों ने ह्यूमन चेन बना ली थी।
20 जुलाई को होना था संसद मार्च
सोनम वांगचुक और उनके समर्थक अपनी मांगों का दबाव बनाने के लिए 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन इस प्रस्तावित मार्च से दो दिन पहले ही यह पुलिस कार्रवाई हुई है।
मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को वांगचुक का वजन 56.55 किलोग्राम दर्ज किया गया था, जो महज 24 घंटे में 350 ग्राम कम हो गया था। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉ. सतीश लांबा के अनुसार, उनका ब्लड प्रेशर 108/68 mmHg और ब्लड शुगर 70 mg/dL तक गिर चुका था।
विपक्षी दिग्गजों ने की थी मुलाकात
शुक्रवार को कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने जंतर-मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और उनके प्रति एकजुटता जाहिर की थी। इनमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे प्रमुख थे।
क्या है हाईकोर्ट का निर्देश?
गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वांगचुक की बिगड़ती हालत पर चिंता जताई थी। अदालत ने कहा था कि "हर नागरिक का जीवन अनमोल है और इसे बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों को हरसंभव प्रयास करना चाहिए।" कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि भूख हड़ताल के दौरान वांगचुक की सेहत की रोज क्लीनिकल निगरानी की जाए और सरकारी डॉक्टरों की सलाह पर जरूरी मेडिकल सहायता तुरंत मुहैया कराई जाए।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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