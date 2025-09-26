लद्दाख हिंसा में चार की मौत के बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा ऐक्शन

लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह ऐक्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और लेह में बंद के दौरान सुरक्षाकर्मियों के बीच व्यापक झड़पों में चार लोगों की मौत के दो दिन बाद हुआ है। बताया जाता है कि आज दोपहर ढाई बजे सोनम वांगचुक प्रेस कांफ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।



गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का एफसीआरए लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। बता दें कि लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई थी।



सोनम वांगचुक ने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि वे मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे दो साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्याएं उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती हैं।