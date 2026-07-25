सोनम वांगचुक को कहा 'अन्ना पार्ट-2', CJP ने कांग्रेस को दे डाली नसीहत; सरकार को अल्टीमेटम

NEET विवाद में CJP ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से रुख साफ करने को कहा है। वहीं 26 दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने को लेकर हो रही आलोचना पर भी सीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जब से अपना आमरण अनशन समाप्त किया है तब से वे विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस सांसद ने तो उन्हें 'अन्ना पार्ट-2' तक कह डाला है। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ ही अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में ही अपना अनशन तोड़ा जिससे विपक्ष के नेता 'डील' की बात कहते हुए सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का रिएक्शन भी सामने आया है।

सोनम वांगचुक को ट्रोल किए जाने पर फूटा गुस्सा सोनम वांगचुक के वीडियो संदेश का जिक्र करते हुए CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने उन्हें ट्रोल किए जाने की कड़ी निंदा की। रांका ने कहा, "इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति ने देश के भविष्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर 26 दिनों तक भूख हड़ताल की, राइट विंग (दक्षिणपंथी) उसे ही ट्रोल कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है।" कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा सोनम वांगचुक के अनशन को 'अन्ना आंदोलन पार्ट-2' और 'सरकार के साथ पर्सनल डील' बताए जाने पर भी रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

वांगचुक का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि कांग्रेस क्या सोच रही है, लेकिन सोनम जी ने बहुत कुछ किया है।" रांका ने कहा, "उन्होंने (सोनम वांगचुक ने) जाते-जाते सरकार के साथ इस बात पर भी नेगोशिएशन की है कि छात्रों पर कोई कानूनी मामला दर्ज न हो और उन्हें मुआवजा मिले। ऐसे में सोनम जी पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है।"

'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं? हां या ना में जवाब दे सरकार', CJP का अल्टीमेटम नीट विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर लिया है। सरकार के साथ आज होने वाली अहम बैठक से पहले CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दो टूक कहा है कि उन्हें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से गोलमोल नहीं, बल्कि 'हां' या 'ना' में जवाब चाहिए।

'इस्तीफे पर अब विचार-विमर्श की गुंजाइश नहीं' सरकार के साथ आज प्रस्तावित बैठक की जानकारी देते हुए आशुतोष रांका ने अपनी मांगे स्पष्ट कीं। उन्होंने कहा, "सरकार ने हमें आज दोपहर 3.30 से 4 बजे के बीच का समय दिया है, हालांकि बैठक की जगह अभी तय नहीं हुई है। हमारा रुख बिल्कुल साफ है। जिन दो मांगों पर सरकार के साथ सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, उसकी हमें लिखित पुष्टि चाहिए, ताकि उन मुद्दों को क्लोज किया जा सके।" रांका ने कहा, "हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पूरी स्पष्टता चाहिए कि सरकार उनका इस्तीफा लेगी या नहीं। हमें केवल 'हां' या 'ना' में जवाब चाहिए, क्योंकि अब इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है।"

CJP नेता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई अपनी मुलाकात को सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर तस्वीर साफ होने के बाद ही CJP अपनी भविष्य की रणनीति तय करेगी। रांका ने कहा, "हमारी मुख्य मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। अगर ऐसा है, तो सरकार को यह बात साफ तौर पर बतानी चाहिए, क्योंकि फिर इन बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर सरकार का यही रवैया रहा, तो हम सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर होंगे।"