सोनम वांगचुक को पहले से था गिरफ्तारी का डर, कहा था- ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी

सोनम वांगचुक ने कहा था कि किसी भी समय मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इस कारण से ऐसा होने पर मुझे खुशी ही होगी। लद्दाख के जाने-माने ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि जिस समय उपद्रवी बेकाबू हुए, उस दौरान सोनम वांगचुक ने किसी को रोका नहीं और धरनास्थल से चुपचाप उठकर चल दिए। इसके अलावा उनके कुछ बयानों को भी हिंसा का कारण माना जा रहा है। इस बीच सोनम वांगचुक का एक बयान भी गिरफ्तारी से पहले का सामने आया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी और कहा था कि यदि लद्दाख के लिए आवाज उठाने चलते ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी।

सोनम वांगचुक ने कहा था कि किसी भी समय मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इस कारण से ऐसा होने पर मुझे खुशी ही होगी। एनडीटीवी से बातचीत में वांगचुक ने कहा था, 'मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। मैं उससे आगे की बात सोच रहा हूं। मैं किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहता। मेरा यही कहना है कि जेल में रहकर भी सोनम वांगचुक बातचीत से रास्ता निकालने की बात करेगा। यही बात मैंने बाहर रहकर भी की है। मैं गिरफ्तार हुआ तो लोग जागरूक ही होंगे कि आखिर देश कैसे चल रहा है।' उन्होंने कहा कि हमारी मांगें ऐसी हैं, जो लद्दाख और देश के हित में हैं।