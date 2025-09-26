sonam wangchuk already know that he can be arrest सोनम वांगचुक को पहले से था गिरफ्तारी का डर, कहा था- ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia Newssonam wangchuk already know that he can be arrest

सोनम वांगचुक को पहले से था गिरफ्तारी का डर, कहा था- ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी

सोनम वांगचुक ने कहा था कि किसी भी समय मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इस कारण से ऐसा होने पर मुझे खुशी ही होगी। लद्दाख के जाने-माने ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, लेहFri, 26 Sep 2025 04:02 PM
सोनम वांगचुक को पहले से था गिरफ्तारी का डर, कहा था- ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी

लद्दाख के जाने-माने ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जिस समय उपद्रवी बेकाबू हुए, उस दौरान सोनम वांगचुक ने किसी को रोका नहीं और धरनास्थल से चुपचाप उठकर चल दिए। इसके अलावा उनके कुछ बयानों को भी हिंसा का कारण माना जा रहा है। इस बीच सोनम वांगचुक का एक बयान भी गिरफ्तारी से पहले का सामने आया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी और कहा था कि यदि लद्दाख के लिए आवाज उठाने चलते ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी।

सोनम वांगचुक ने कहा था कि किसी भी समय मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इस कारण से ऐसा होने पर मुझे खुशी ही होगी। एनडीटीवी से बातचीत में वांगचुक ने कहा था, 'मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। मैं उससे आगे की बात सोच रहा हूं। मैं किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहता। मेरा यही कहना है कि जेल में रहकर भी सोनम वांगचुक बातचीत से रास्ता निकालने की बात करेगा। यही बात मैंने बाहर रहकर भी की है। मैं गिरफ्तार हुआ तो लोग जागरूक ही होंगे कि आखिर देश कैसे चल रहा है।' उन्होंने कहा कि हमारी मांगें ऐसी हैं, जो लद्दाख और देश के हित में हैं।

वांगचुक बोले- कोई शक है तो मेरी स्पीच सुनी जा सकती है

वांगचुक का यह भी कहना था कि मैंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं अब केंद्र सरकार की ओर से सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है। वांगचुक ने कहा कि मैंने तो प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील की थी कि वे शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदी और लद्दाखी दोनों ही भाषाओं में लोगों से शांति की अपील की थी। यह अपील भी ठीक फायरिंग के बाद की थी। आप मेरी स्पीच में भी सुन सकते हैं कि मैंने लोगों से उपद्रव न करने की अपील की थी। वांगचुक ने कहा कि ऐसा आरोप लगत हैं कि मैं उपद्रवियों को बिना कंट्रोल किए ही वहां से निकल गया।

