सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि प्रस्तावित काउंसिल चुनावों को लेकर लद्दाख में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने खुद को भी नजरबंद किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो मैसेज जारी किया है।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद किया है। साथ ही इसपर भारी रकम खर्च कर दी है और इसपर आपत्ति भी जताई है। वांगचुक ने यह भी बताया है कि उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। उन्होंने लोगों से सवाल किया है कि क्या सरकार को आयकर देना बंद कर देना चाहिए। वांगचुक ने घर में नजरबंद किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया है।

सोनम वांगचुक ने बुधवार को करीब ढाई मिनट लंबा एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने नजरबंद किए जाने से लेकर जोधपुर जेल में काटे 6 महीनों का जिक्र किया है। इससे पहले उन्होंने बताया था कि प्रस्तावित काउंसिल चुनावों के विरोध में लद्दाख में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही कहा था कि उनकी रिहाई का मुद्दा भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो चुका है।

क्या बोले सोनम वांगचुक उन्होंने कहा, 'मैं क्यों टैक्स नहीं देना चाहता हूं सरकार को थोड़ी देर बाद पहले थोड़ी साइंस की बात हो जाए। नवंबर 17 तारीख है, मेरे हाउस अरेस्ट का आठवां दिन। और यहां हमारा थर्मामीटर कह रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं टी-शर्ट में घूम रहा हूं सर्दियों का मौसम है। मगर यह अंदर की बात है। दिखाता हूं बाहर की बात। मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए यहां पर पानी रखा था। देखिए पानी का क्या हाल हुआ है। जमकर बर्फ बन गया है। और यह थर्मामीटर हमारा कह रहा है माइनस पांच। यह तो खिड़की के बाहर का है बाहर अगर आप जाएं तो माइनस 10 के करीब होगी।'

उन्होंने कहा, 'यह सब कमाल है साइंस का सोलर हीटिंग का बिना किसी धुएं प्रदूषण के सूरज की किरणों से अंदर है प्लस 24 और बाहर माइनस 10। और हमारे जो सिपाही हैं यहां पर बेचारे किस ठंड में घूम रहे हैं रात भर। क्या उन पर गुजर रही है आप समझ सकते हैं।'

टैक्स के पैसे खर्च करने पर सवाल वांगचुक ने बताया है कि उन्हें आयकर नहीं देना होता, लेकिन वह देते हैं। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार हमारे टैक्स के पैसों को किस पर खर्च करते हैं जरा देखिए। मैं जब जोधपुर जेल में था तो मैंने वहां पर पाया कि हमारे देश में लगभग 50 कैदियों पर एक सिपाही है और मुझ पर थे एक कैदी पर छह सिपाही। दो-दो के शिफ्ट में तीन बार दिन में और उसके ऊपर फिर जेलर अफसर मिलाकर लगभग महीने में 6 लाख का खर्चा आ रहा था और 6 महीने रखा गया तो 36 लाख तो हुए ही।'

दावा- आतंकवादी साबित करने में खर्च कर दिए 1 करोड़ उन्होंने कहा, 'फिर मुझे स्पेशल हवाई जहाज से ले जाया गया उस पर भी लाखों दसियों लाखों खर्च हुए होंगे कुल मिलाकर मुझे गिरफ्तार करने और 6 महीने जेल में रखने पर लगभग एक करोड़ का खर्चा आया एक देशभक्त को आतंकवादी साबित करने के लिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'और अभी जब मैं हाउस अरेस्ट में हूं, बाहर मैंने आपको बताया 20 से 25 सिपाही हमेशा मौजूद है और 12 से 15 गाड़ियां। अगर ये हिसाब लगायें हम इनके तनख्वाह पेंशन सबका और फिर गाड़ियों के खर्चे का, तो फिर दोबारा होता है लगभग एक करोड़ रुपये मुझ पर खर्चा होंगे क्योंकि मुझे 2 महीने रखा जाएगा इनका बस चले तो।'

उन्होंने कहा, 'तो सोचिये हमारे कर का पैसा कैसे जगह पर जा रहा है, जबकि हमारे स्कूलों को बेहतर होने की जरूरत है, अस्पतालों को बेहतर होने की जरूरत है, सड़कों को बेहतर होने की जरूरत है और सीमाओं पर सिपाहियों को फौज को बेहतर सुविधाएं मिलने की जरूरत है। मगर उसमें नहीं जा रहा है मुझ जैसे लोगों पर फजूल में फुकाया जा रहा है हमारे कर के पैसे।'

आयकर नहीं देने के लिए दिए संकेत वांगचुक ने कहा, 'अब लद्दाख में क्योंकि यहां पर जिंदगी बहुत मुश्किल है तो बहुत पहले की एक नीति है कि लद्दाख में कोई टैक्स नहीं होगी यहां के रहने वालों पर और इसलिए मुझ पर भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं सालों से अपना टैक्स देता आया हूं। क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश के लिए मेरा भी योगदान हो मगर अब यह सब देख कर मैं सोच रहा हूं कि क्यों दू यह टैक्स में अगर इस तरह के फिजूल खर्चों में फुकाया जा रहा है पैसे को और सीमाओं पर हमारी बल कमजोर हो रही है और चीन हमारे जमीन को लेता जा रहा है।'

उन्होंने कहा, 'हमारे टैक्स सोनम वांगचुक जैसे शिक्षक या इंजीनियर को बंद रखने में उनके अपने डर के कारण उस पर खर्च किया जा रहा है तो आप लोग भी बताइएगा कि मुझे टैक्स देना बंद करना चाहिए या हम सबको मिलकर सरकार ही बदल देनी चाहिए मैं अभी फैसला नहीं कर पाया हूं आपका क्या ख्याल है बताइएगा कमेंट्स में जय हिंद।'