सोनम को नहीं मिलनी चाहिए थी जमानत; राजा रघुवंशी की मां ने सिया गोयल के लिए मांगी फांसी

सोनम रघुवंशी को अदालत से जमानत मिलने पर उमा रघुवंशी ने गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को बिना किसी देरी के सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है।

मेघालय में हनीमून के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का दर्द एक बार फिर छलक उठा है। पुणे के पास लोहगढ़ किले में मंगेतर केतन अग्रवाल की धकेलकर हत्या करने के मामले ने उनके पुराने जख्मों को हरा कर दिया है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उमा रघुवंशी ने पुणे हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल की तुलना अपनी बहू सोनम रघुवंशी से की। उन्होंने आरोप लगाया कि सिया गोयल कुछ और नहीं बल्कि उनकी बहू सोनम का ही छोटा रूप है।

गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हाल ही में एक निचली अदालत ने जांच में कुछ तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए सोनम को सशर्त जमानत पर रिहा किया है, जिस पर राजा की मां ने कड़ी आपत्ति जताई है।

अपने बेटे के मर्डर से गिनाई समानता भावुक होते हुए उमा रघुवंशी ने कहा कि केतन अग्रवाल का मामला बिल्कुल उनके बेटे राजा के मामले जैसा ही है। दोनों मामलों में समानताएं गिनाते हुए उन्होंने कहा, "जिस तरह सोनम रघुवंशी ने पूरी प्लानिंग की थी और बाद में एक झूठी कहानी बुनी ठीक उसी तरह सिया गोयल ने भी साजिश रची और अपने ही मंगेतर को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। मैं उस मां का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूं, क्योंकि मैं खुद आज तक अपने बेटे को खोने के गम से उबर नहीं पाई हूं।"

किसी के बेटे की जान मत लो सिया गोयल और सोनम रघुवंशी जैसी युवतियों के रवैए पर उन्होंने कहा, "अगर लड़कियों को शादी नहीं करनी है तो मत करें, लेकिन किसी के बेटों की जान तो मत लें। कृपया अपने माता-पिता से बात करें, लेकिन किसी की हत्या करने का अधिकार आपको नहीं है।"

सोनम रघुवंशी को अदालत से जमानत मिलने पर उमा रघुवंशी ने गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को बिना किसी देरी के सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है।

सोनम को नहीं मिलनी चाहिए थी जमानत उन्होंने आरोप लगाया, "सोनम को मिली जमानत समाज में एक बहुत गलत संदेश दे रही है। इससे अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। अब आरोपियों को लगने लगा है कि वे इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी अगर पकड़े गए तो आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे। पहली बात तो उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं है और अगर पकड़े भी गए तो वे सोचेंगे कि जब सोनम छूट सकती है तो हम भी छूट जाएंगे।" उन्होंने अंदेशा जताया कि शायद सोनम की जमानत से प्रभावित होकर ही सिया गोयल छोटी सोनम बन गई।

2025 में इंदौर के 29 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी मई 2025 में सोनम से हुई थी। शादी के महज 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां सोहरा (चेरापूंजी) की एक गहरी खाई में राजा का क्षत-विक्षत शव मिला था। मेघालय पुलिस के मुताबिक, सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और तीन भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था।

केतन अग्रवाल मर्डर केस पुणे के 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की उनकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर लोहगढ़ किले की पहाड़ी से धकेलकर हत्या कर दी। सिया ने बदनामी के डर से सगाई तोड़ने के बजाय केतन को रास्ते से हटाना बेहतर समझा और इसे एक ट्रेकिंग हादसे का रूप देने की कोशिश की।