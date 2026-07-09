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बस छोटी सी गलती हो गई; सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल भेजने के लिए SC में क्या दलीलें

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने कहा कि सोनम की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालिन किया गया था, बस एक छोटी सी गलती हो गई।

बस छोटी सी गलती हो गई; सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल भेजने के लिए SC में क्या दलीलें

राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल भेजने के लिए मेघालय सरकार की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि सोनम को इस आधार पर जमानत दे दी गई कि गिरफ्तारी के समय उसे इसका आधार नहीं बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रक्रिया का पालन किया गया था, लेकिन टाइपिंग वाली एक गलती हो गई थी।

जस्टिस मनोज मिश्रा और श्री चंद्रशेखर की बेंच ने गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं दिए जाने के आरोप का जिक्र किया तो मेहता ने कहा, 'यह दिया गया था। केवल आपत्ति यह थी कि सेक्शन 103 की बजाय सेक्शन 403 लिख दिया गया था।' अदालत ने कहा, ‘इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा। हम यह भी देखेंगे कि क्या इसे बड़ी बेंच के सामने भेजने की जरूरत है या नहीं। बंसल और मिहिर राजेश का मामला है। अलग-अलग बेंचों के फैसलों से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इस पर बहस की जरूरत है।’

अदालत ने फोटोकॉपी मांगी

मेहता ने कहा कि विवाद का सवाल नहीं उठता। लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताया गया था। लेकिन एक टाइपो हो गया था। 103 (1) लिखा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से 403 (1) हो गया। अदालत ने कहा कि आरोपी को केस की सामान्य पृष्ठभूमि देनी है। अदालत ने मेहता से कहा कि सोनम रघुवंशी को जो दस्तावेज सौंपे गए थे उसकी एक फोटोकॉपी पेश करें। इसके बाद अदालत ने मामले को मंगलवार 14 जून के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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